بعد " كام فراق " .. عبيدة تطلق أغنية " قلبي دليل "

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية عبيدة فيديو كليب أغنية "قلبي دليل" باللهجة المصرية، ويُعتبر بمثابة الجزء الثاني من فيديو كليب "كام فراق"، حيث قدمت المخرجة بتول عرفة فكرة مصورة واحدة لأغنيتين، وتُعد الأولى من نوعها في عالم الأغنية المصورة.



جاءت الأغنية من كلمات خالد ڤرناس والحان كريم فتحي وتوزيع اسلام غلاب وانتاج لايف ستايلز ستوديوز، وهي بقالب غنائي "لايت" من حيث الكلمة واللحن، بينما التوزيع الموسيقي "هاوس".

وتميزت بنقل صورة حقيقية عن الحب والفرح والأمان الذي تجسده العلاقة بين الطرفين. وجسدت عبيدة بأداءها وإحساسها صدق الحب والمشاعر التي تؤدي الى نهاية سعيدة لأي علاقة حب صادقة.

صُورت أغنية "قلبي دليل" في بودابست، وتناول قصة حب جمعت بين اثنين، وغيرت تلك القصة مجريات الحياة في الغربة بعد المشاكل والوحدة التي عانت منها عبيدة، وكيف تغيرت حياتها واختلفت رأساً على عقب، وفتحت فصل جديد في الغربة نتيجة الحب والإستقرار.