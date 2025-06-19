ترك زوجته وإبنته من أجل شابة بعمر الـ 20.. إليكم قصة بوست مالون

ميرنا وليد - بيروت - في التاسعة والعشرين من عمره، يتصدر النجم العالمي بوست مالون، المرشح لجائزة غرامي، عناوين الصحف لانفصاله عن خطيبته منذ فترة طويلة وأم طفلته جيمي بارك، من أجل طالبة الأزياء كريستي لي، البالغة من العمر 20 عامًا، والتي التحقت لتوها بسنتها الجامعية الثالثة في كلية بارسونز للتصميم.



يُثير الفنان الآن ردود فعل غاضبة بسبب فارق السن المُثير للدهشة والتغيير المفاجئ. لما يقرب من خمس سنوات، كان بوست مالون على علاقة خاصة مع جيمي بارك، المدير التنفيذي السابق لشركة موسيقى كورية.

تمت خطوبتهما بهدوء في عام 2021 ورُزقا بابنة في مايو 2022، وقال بوست، الذي غالبًا ما كان يُبقي حياته الشخصية طي الكتمان، لبرنامج هوارد ستيرن إنه يريد حماية خصوصية عائلته.

ولكن في أواخر عام 2024، انفصل الزوجان، وسرعان ما أصبح الانفصال قانونيًا.

بحلول أبريل 2025، كان جيمي وبوست في خضم نزاع على حضانة ابنتهما، حيث تقدم كل منهما بدعوى في ولاية مختلفة. وأفادت التقارير أنها سلمته أوراق الحضانة في مرآب للسيارات قبيل حفلته في كوتشيلا. ويزعم بوست أن ولاية يوتا هي موطن الطفلة. ويقول جيمي إنه يتهرب من التزامات النفقة.

وبينما كانت الأوراق القانونية تتدفق بسرعة، كان بوست في باريس مع حبيبته الجديدة، كريستي لي.

لي من نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، تدرس حاليًا التصميم الاستراتيجي والإدارة في بارسونز. شوهدت لأول مرة مع صحيفة بوست في يناير 2025، وبحلول أبريل، شوهد الزوجان الجديدان وهما يتبادلان القبلات في شارع مونتين في باريس، ويتسوقان في متاجر مصممين مثل شانيل وإيف سان لوران، ويتناولان الطعام في مطاعم راقية في جميع أنحاء أوروبا.

كريستي، التي بنت حضورًا ناشئًا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال عرض أساور كارتييه وقلادات فان كليف وأحذية الكعب العالي من المصممين، سرعان ما أصبحت موضوعًا لهوس الصحف الشعبية.