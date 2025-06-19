ميرنا وليد - بيروت - حضر الممثل المصري أمير شاهين عرض فيلم "في عز الضهر"، بطولة الممثلين مينا مسعود وإيمان العاصي وشيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، ويتمحور حول شاب مصري ينضم إلى أخطر مافيا دولية.

وعلى هامش العرض كان لموقعنا لقاء مع شاهين حيث وجه رسالة لنجوم العمل، وعلق على وصول شقيقته الممثلة إلهام شاهين إلى مصر من العراق بعد أن علقت هناك لمدة 3 أيام بسبب إغلاق المجال الجوي.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر أمير شاهين : عشت مشاعر صعبة بسبب ما حصل مع شقيقتي إلهام شاهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.