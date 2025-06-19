5 صيحات لا غنى عنها في صيف 2025

ميرنا وليد - بيروت - موسم جديد يعني بداية جديدة، خصوصاً لخزانة الملاب، لذلك مع بداية كل صيف، تبرز صيحات جديدة تُعيد رسم ملامح الموضة.

وبحسب خبراء التسوّق وعروض الأزياء، طغى هذا الصيف أسلوب الأناقة المريحة. من الإطلالة البحرية، للبوهو العصري، إلى التصاميم الرسمية الخفيفة

إليك أبرز 5 صيحات لهذا الموسم:

الألوان الترابية المشبعة بالشمس:

ألوان مستوحاة من حرارة الشمس مثل الأصفر الباهت، والبني المائل إلى الكراميل، البيج الدافئ وحتى الأسود تُضفي دفئاً على الإطلالة. هذه الصيحة مثالية لإطلالات ناعمة مستوحاة من الشواطئ والمناخ المتوسطي.

الستايل البحري الراقي (Coastal Cool):

تشمل خطوط بريتون، سراويل sailor، أزرار ذهبية، أصداف بحرية، وهي صيحة مستوحاة من الإجازات الساحلية، وموضة الساحل الشرقي.

البوهو العصري (Contemporary Boho):

ولمحبات الستايل البوهيمي، تعود تفاصيل الكروشيه والمرايا والكشكش والأقمشة الشفافة بقوة، لتضفي على الإطلالة خفة وأناقة، كما ظهرت في عروض Valentino وChloé.

نقشة الجينغهام الرجعية (Retro Gingham):

أما النقشات، فتأخذ طابعاً قديماً بلمسة عصرية، خصوصاً مع عودة نقشة الـGingham على الفساتين والقطع الكاجوال. هذه النقشة موجودة على الفساتين، الفيستات، الأحذية وحتى الإكسسوارات.

البدلات الصيفية الرسمية (Summer Tailoring):

أما للمرأة العاملة، فتبرز البدلات الصيفية المصممة بأقمشة خفيفة وقصّات مريحة، لتجمع بين العملية والرقي في آنٍ واحد. تشمل جاكيتات واسعة، سراويل خفيفة، فيستات من الكتان لإطلالة عملية وأنيقة.