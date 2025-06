توم كروز يصعد أخيرًا إلى مسرح الأوسكار… تكريم طال انتظاره

سيحصل الممثّل والمنتج توم كروز، ومصمّمة الرّقصات والممثّلة ديبي ألين، ومصمّم الإنتاج وين توماس على جوائز فخريّة. وستُكرّم النّاشطة الخيريّة والموسيقيّة دوللي بارتون بجائزة جين هيرشولت الإنسانيّة.

سيتِمّ تقديم جوائز الأوسكار الأربع في حفل توزيع جوائز الحكّام السّنويّ السّادس عشر الّذي سيُقام في السّادس عشر من نوفمبر القادم في قاعة راي دولبي في أوفايشن هوليوود.

وقالت جانيت يانغ، رئيسة الأكاديميّة: “تحتفي جوائز الحكّام لهذا العام بأربع شخصيّات أسطوريّة لا تزال مسيرتها المهنيّة الاستثنائيّة والتزامها تجاه مجتمع صياغة الأفلام يتركان أثرًا دائمًا”.

يتشرّف مجلس إدارة الأكاديميّة بتكريم هؤلاء الفنّانين المتميّزين ديبي ألين مصمّمة رقصات وممثّلة رائدة، أثرت أعمالها أجيالًا وتجاوزت مختلف الأنواع الفنّيّة. وقد ألهمنا جميعًا التزام توم كروز المذهل بمجتمع صياغة الأفلام، وبالتّجربة المسرحيّة، وبمجتمع الممثّلين المغامرين. وتُجسّد الممثّلة المحبوبة دوللي بارتون روح جائزة جين هيرشولت الإنسانيّة من خلال تفانيها الرّاسخ في العمل الخيريّ. وأبدع مصمّم الإنتاج وين توماس في تجسيد جزء من “أكثر الأفلام خلودًا” من خلال رؤياه الثّاقبة وإتقانه حرفته.

ويُعدّ هذا التّكريم في حفل الأوسكار هو الأوّل لـ “كروز” الّذي يُعدّ أحد أبرز النّجوم في تاريخ هوليوود، داعمًا قويًّا للعروض السّينمائيّة. لعب دورًا محوريًّا في إنعاش سوق التّذاكر خلال جائحة كوفيد-١٩ بفيلم “توب غان: مافريك” الّذي نال ترشيحًا لجائزة أفضل فيلم كمنتج. يشتهر كروز بأداء مشاهده الخطرة بنفسه، ومن بين أعماله الأخرى الّتي رُشّح لها لجوائز الأوسكار ثلاث مرّات عن أفلام ” Born on the Fourth of July ” و” Jerry Maguire ” و” Magnolia “. تشمل أعماله أيضًا ” Risky Business” و” A Few Good Men ” و” Interview With the Vampire ” و” Eyes Wide Shut ” و” Vanilla Sky ” وسلسلة أفلام ” Mission: Impossible ” الطّويلة.