خطوبة ثنائي شهير تُشعل مواقع التّواصل… وفنّانة مصريّة تبارك علنّا

أثارت الممثّلة المصريّة، مي كسّاب، الجدل بعد أن أعادت نشر خبر عبر خاصّيّة “السّتوري” في حسابها الرّسمي على إنستغرام، يؤكّد خطوبة الممثّلَين أحمد مالك وهدى المفتي، ويشير إلى إعلان خطوبتهما رسميًّا.

وكتبت مي معلّقة على صورة للثّنائي: “مبروك يا حبايب قلبي، الله يسعدكم وسعيدة جدًّا لكما”، ما اعتبره المتابعون تأكيدًا منها على صحّة الأنباء المتداولة.

لكن حتّى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يصدر أيّ تعليق من أحمد مالك أو هدى المفتي بشأن ما تمّ تداوله ولم يؤكّدا أو ينفيا ما تمّ تداوله عن علاقتهما، الأمر الّذي زاد من فضول الجمهور، خاصّة مع ظهورهما المتكرّر معًا في مناسبات فنّيّة وفيديوهات مشتركة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ خلال الفترة الماضية.