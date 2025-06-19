بالصور- براد بيت يتألق على السجادة الحمراء بفيلم مرتقب وحبّ علني 

تألّق براد بيت وإيناس دي رامون يوم الإثنين في نيويورك خلال العرض العالميّ الأوّل المنتظر لفيلم F1، الفيلم الطّموح الّذي يتناول سباقات الفورمولا١ الّذي من المتوقّع أن يصبح من أبرز أفلام الصّيف. وقد خطف الثّنائي المترابط بعلاقة حبّ منذ أكثر من عام، الأضواء بظهوره على السّجادة الحمراء، مؤكّدًا بذلك ترابطه أمام وسائل الإعلام.

ورغم أنّ الثّنائي يحرص على عدم الظهور، إلا أنّ ظهوره أكّد على قوّة العلاقة.

فيلم “فورمولا١”، من إخراج جوزيف كوسينسكي وإنتاج لويس هاميلتون، يروي قصّة سوني هايز (يمثّله بيت)، سائق فورمولا١ سابق يعود إلى الحلبة لمرافقة نجم رياضة السّيارات الشّاب، دامسون إدريس.

صُوّر الفيلم على حلبات حقيقيّة مثل سيلفرستون وسبا، وحظي بدعم فرق وسائقين حقيقيّين على خط الانطلاق، ممّا يعزز مصداقيّته.

وقد اعترف بيت بنفسه مؤخّرًا بأنّ التّصوير كان من أكثر مراحل مسيرته المهنيّة تطلّبًا، ليس فقط بسبب الجانب التّقنيّ، ولكن أيضًا بسبب الواقعيّة الّتي سعى لتحقيقها أثناء القيادة.

يُمثل هذا العرض الأوّل أيضًا إنجازًا شخصيًّا بارزًا للممثّل. فبعد سنوات من النّزاع القانونيّط مع أنجلينا جولي، أُغلقت قضية طلاقهما أخيرًا في ديسمبر ٢٠٢٤، ممّا سمح له بطيّ صفحة الماضي والتّركيز على مشاريع شخصيّة ومهنيّة جديدة. وقد لعبت “دي رامون” دورًا محوريًّا في هذا التّحوّل، وظهورهما المشترك في حدث رفيع المستوى كهذا يُعزّز دورها في حياة الممثّل.

سيُعرض الفيلم في دور العرض في السّابع والعشرين من حزيران/يونيو، ويضمّ إلى جانب بيت وإدريس، طاقم التّمثيل خافيير بارديم وكيري كوندون وتوبياس مينزيس.

بفضل الحركة والسّرعة وطاقم الممثّلين المتميّز، من المتوقّع أن يصبح فيلم “فورمولا١” من أبرز مفاجآت السّينما لعام ٢٠٢٥. ولكن ما كان واضحًا يوم الإثنين في نيويورك هو أنّ براد بيت ليس لديه فيلم جديد على الشّاشة الكبيرة فحسب، بل لديه أيضًا قصّة حبّ تتقدّم بقوة.