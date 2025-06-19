هبة القوّاس تفجع بوفاة أقرب النّاس إليها

فُجِعت رئيسة المعهد الوطنيّ العالي للموسيقى، الدّكتورة هبة القوّاس أمس الأربعاء بوفاة والدتها المربّية الفاضلة المرحومة سهيلة محمّد شاكر القوّاس.
وقد عبّرت القوّاس عن حزنها العميق عبر “إنستغرام “قائلة: “ستبقى أمّي تسكن قلبي وترافقني في كلّ خطوة، تقهر الضلال في رحلة بحثي عن النّور… ماما ستظلّين معي وفيّ… إنّا لله وإنّا إليه راجعون.”
يُصلّى على جثمانها الطّاهر بعد صلاة ظهر اليوم الخميس في التاسع عشر من حزيران ٢٠٢٥، في مسجد الشّهداء وتوارى في الثّرى في مقبرة صيدا الجديدة – سيروب.
تقبل التّعازي في اليوم الأوّل والثّاني والثّالث للرجال والنساء في قاعة أحمد وجميلة البزري (جمعيّة المواساة) من السّاعة الثالثّة حتى السّاعة السّابعة مساء.
وتقبل التعازي في بيروت يوم الإثنين في الثّالث والعشرين من حزيران ٢٠٢٥في Sea side Arenaسي سايد أرينا – بيال سابقًا واجهة بيروت البحريّة من السّاعة الثّالثة حّتى السّاعة السّابعة مساءً.
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