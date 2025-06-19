شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات فريق كايروكى لحفلهم فى استاد القاهرة من الاستديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق كايروكى التحضير لحفلهم فى استاد القاهرة يوم 28 يونيو الشهر الجارى، وحفل "إمباير" في نسخته السادسة، وكانت "إمباير" في نسختها الخامسة منذ عامين وأقيمت في المنارة على مدار يومين 29 و30 من شهر يوليو.

ويجتمع أعضاء باند كايروكى يوميا فى الاستوديو للاستعداد للحفل والتحضير للأغانى المقررغناءها فى الحفل.

ومن تعليمات دخول الحفل: "لا يوجد استبدال أو استرجاع للتذاكر المباعة، ويسمح بالدخول ابتداء من 12 سنة ويجب توافر تذكرة كاملة ولا يسمح بدخول أقل من 12 عامًا ويُسمح بالخروج من مكان الحفل عقب تسجيل الدخول والعودة مرة أخرى ولا يسمح بدخول الطعام والمشروبات".

والجمهور في حالة حماس وانتظار الحفل بفارغ الصبر للاستمتاع بأغانى فريقهم المفضل كايروكى، لذلك هل يفاجئ أعضاء الباند جمهورهم ومحبيهم بغناء أغانى الألبوم الجديد واللذين يعملون عليه ويحضرون له منذ سنوات بعد طرح ألبوم روما في 2023.

آخر أعمال أمير عيد هو ألبوم "روكسى" وطرحه فى موسم الصيف، وروكسى مينى ألبوم ضم 5 أغاني تم طرحها من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، الفصل الأول وفيه الأغنية الأولى "حاجات جوايا"، والأغنية الثانية "اسمك إيه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف.