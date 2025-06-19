شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى زاهر بإطلالات جذابة على السوشيال ميديا..جولة فى حساب الفنانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة ليلى زاهر خلال ظهورها على السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعى، حيث تحرص على الظهور بإطلالات مختلفة تجذب أنظار متابعيها، وننشر عدة إطلالات لها.



ليلى زاهر

تزوجت ليلى أحمد زاهر المنتج والملحن هشام جمال، في حفل أسطوري شهد حضور كم كبير من الفنانين والفنانين لتهنئة صديقهم أحمد زاهر على زواج ابنته وكذلك تهنئة العروسين بهذه المناسبة السعيدة، وتصدر حفل الزفاف ترندات السوشيال ميديا، حيث تم تدوال فيديوهات وصور حفل الزفاف بكثافة، وكشف القائمون على لوك العروس ليلى زاهر عن صور جديدة من جلسة تصوير حفل الزفاف.



ليلى زاهر

وجه المنتج والملحن هشام جمال الشكر إلى كل من شاركه فى الاحتفال بزفافه على الفنانة ليلى أحمد زاهر، والذى أقيم أول أمس الأربعاء بمنطقة هرم سقارة، وفى أول تعليق له بعد الحفل كتب هشام جمال على حسابه بموقع إنستجرام: "أولا إحنا بجد مش لاقيين كلام يوصف إحساسنا بفرحتكم معانا وبأهلنا وأصحابنا اللى كانوا معانا فى أحلى يوم فى حياتنا وفى ناس كتير لازم نشكرهم بالاسم".



ليلى زاهر

ومن أبرز حضور حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال: يسرا، ليلى علوى، مصطفى شعبان، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، دياب، داليا البحيري، عبير صبري، كريم العدل، إيهاب فهمي، محمود عبد المغني، محمد ثروت، عصام السقا، سوزان نجم الدين، عمر السعيد، إدوارد، وعماد صفوت، أمير شاهين، تامر مرضى، عمرو الليثي، إيهاب توفيق.



ليلى زاهر

كما حضر الحفل أيضاً محمد حماقى، محمد فؤاد، احمد سعد، بوسى، يوسف الشريف، شيري عادل، درة، أشرف عبد الباقى، وفاء عامر، أحمد رزق، هاني رمزى، أحمد فهمى، شيكو، حسين فهمى، نبيلة عبيد، هالة سرحان، طارق الجناينبي، مها سليم، أحمد جمال، إنجى علاء، عمرو الليثى، لقاء سويدان، روجينا، دنيا عبد العزيز، محمد جمعة، رنا رئيس، مي عمر، وعدد كبير من الفنانين.



ليلى زاهر