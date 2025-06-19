شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل وائل جسار فى موازين بقيادة المايسترو عادل عايش والان مع تفاصيل الخبر

وصل النجم اللبنانى وائل جسار إلى المغرب إستعدادا لإحياء حفله الغنائى ضمن ليالى مهرجان موازين الدولى بالعاصمة المغربية الرباط وذلك على المسرح الوطنى محمد الخامس يرافقه الموزع الموسيقي والمايسترو عادل عايش، ومن المقرر أن يغنى جسار 20 أغنية بقيادة المايسترو عايش ومنها مهما تقولوا، غريبة الناس، بتوحشيني، كل وعد، ظروف معنداني، مشيت خلاص، مليون أحبك، نهاية واحدة، نخبي ليه، خليني ذكرى ،ألف ليلة وليلة ، موجوع.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى للموسيقى، واحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، ويقدم المهرجان هذا العام في دورته الـ 20 برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيي حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور في 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكتر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانين من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.

يذكر أن من ضمن مسارح موازين الستة هذا العام مسرح النهضة الذى يحتضن النجوم العرب ويبدأ أولى حفلاته مع روبى في أول مشاركة لها في مهرجان موازين، أما ثانى ليالى المهرجان 21 ستكون مع النجم محمد حماقى في ثالث مشاركة له في المهرجان، حيث كانت الأولى في 2013 وكان معه في نفس الحفل أمير الغناء العربى هانى شاكر، والمشاركة الثانية كانت في 2018 ، وليلة 22 ستكون مع نانسى عجرم، 23 يونيو يحييها الفنان التونسى نوردو، والنجم اللبناني راغب علامة يحيي ليلة 24 ، و 25 يونيو ديانا حداد، 26 يونيو ميريام فارس، 27 يونيو ستكون مع المايسترو والمؤلف الموسيقي بودشارت، والختام سيكون مع النجمة شيرين عبد الوهاب ليلة 28 يونيو.