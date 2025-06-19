شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يلمح لدوره القادم في العرض الأول لفيلم "F1" والان مع تفاصيل الخبر

يلمح براد بيت إلى دوره الجديد الذي يتطلب منه الحصول على قصة شعر قصيرة، خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا مع مجلة People في العرض الأول لفيلمه الجديد F1 في مدينة نيويورك، كشف الممثل البالغ من العمر 61 عاما عن بعض التفاصيل حول سبب حلق رأسه.



براد بيت

وقال براد بيت " لقد انتهيت للتو من العمل فى صناعة هذه الشخصية فى الفيلم " ، ومع ذلك، لم يشارك بيت أي معلومات أخرى حول الدور القادم الذي انتهى مؤخرًا من تصويره.

انضمت إليه أيضًا صديقة ممثل تروي ، إينيس دي رامون، على السجادة الحمراء، في ظهور نادر لهما كزوجين.

كانت المرة الأولى التي يظهر فيها بيت بشعر قصير على السجادة الحمراء في عام 2004 وفي فيلمه Mr. & Mrs. Smith عام 2005.

تصدّرعناوين الأخبار الشهر الماضي باستعادة إطلالته الأيقونية. كما شوهد بيت بنفس قصة الشعر على غلاف عدد الصيف من مجلة GQ ، الصادر في نهاية مايو.

ومن الجدير بالذكر أن فيلم براد بيت الجديد F1 من المقرر أن يعرض في دور العرض السينمائية في 27 يونيو المقبل.

وكان قد ألمح النجم براد بيت مؤخرًا إلى إمكانية تعاونه مع النجم توم كروز، وأثناء الترويج لفيلمه F1 من إخراج جوزيف كوسينسكي، ناقش نجم Fight Club، في تصريحاته مع "E! News"، الشرط الوحيد الذي بموجبه يمكن أن يعمل مع نجم Mission Impossible.

وقال براد بيت، عن شروطه: "لن أتعلق على الطائرات وأفعل مثل هذا الهراء، لذا عندما يفعل شيئًا آخر، فسيكون ذلك على الأرض"، وفي عام 1994، ظهر الثنائي معًا على الشاشة في فيلم الرعب الخيالي Interview with the Vampire.

ومؤخرًا، أجرى كوسينسكي، الذي عمل مع الممثلين، مقارنة بين سمات الثنائي في مقابلة مع مجلة GQ، حيث قال: "توم يُبدع دائمًا، لكنه في الوقت نفسه يتمتع بقدرات فائقة ومهارة عالية"، مضيفًا: "كلاهما يمتلك موهبة فطرية في القيادة، لكن أتصور أن توم قد يُخيفنا أكثر".

وأضاف المخرج: "كان من الممكن أن نتعرض لحادث. توم يُبالغ في أدائه. أعني، إنه يُبالغ في أدائه هذا يُرعبني. لقد شاركتُ في العديد من أفلام "المهمة المستحيلة" مع توم، وهي تجربة مُرهقة لشخص مثلي، أصنع له سيارات، وأؤدي معه مشاهد بهلوانية".

قبل أن يختتم حديثه، قال جوزيف كوسينسكي للصحيفة: "براد بيت، يستمع ويعرف قدراته، وأعتقد أنه سيكون أول من يقول، نعم، لن أفعل ذلك"، يأتي هذا فيما ومن المقرر أن يتم عرض فيلم براد بيت، F1 في دور السينما يوم 27 يونيو 2025.