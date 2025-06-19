بصحبة الأمير ويليام.. والدة كيت ميدلتون تحضر بدلًا عنها حدثًا ملكيًا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 04:24 مساءً - في خطة عودتها التدريجية إلى مهامها الملكية، وقرارها بحضور المحافل الرسمية المهمة فقط، غابت أميرة ويلز عن حضور سباق رويال أسكوت لعام 2025، الذي أقيم أمس، والتي اعتادت على حضوره منذ سنوات، وحضرت بدلًا عنها السباق، والدتها كارول ميدلتون.

والدة كيت ميدلتون تنوب عنها في حدث ملكي

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والدة كيت ميدلتون، كارول ميدلتون، البالغة من العمر 70 عامًا، شاركت الأمير ويليام حضور سباق رويال أسكوت بعد انسحاب الأميرة المفاجئ على الرغم من إدراجها في البداية على قائمة الحضور.

وشوهد الأمير ويليام وهو يتبادل أطراف الحديث مع والدة أميرة ويلز، كارول ميدلتون، وبديا في حالة معنوية جيدة، ما ينفي تعرض كيت ميدلتون لأي وعكة صحية.

وقيل إن كيت ميدلتون اعتذرت في اللحظات الأخيرة، وكان من المفترض أن تصاحب الأمير ويليام في الموكب الملكي.

وفي غيابها، انضم ويليام إلى الملك تشارلز والملكة كاميلا في الموكب الملكي، وقام بدور مميز، حيث قدم كأس السباق بنفسه، والذي قد مُنح للجواد أومبودزمان، الذي كان يمتطيه الفارس ويليام بويك.

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كما حضرت والدة كيت، كارول ميدلتون، الحفل برفقة زوجة ابنها، أليزي ثيفينيه، المتزوجة من شقيق كيت، جيمس ميدلتون. وأمضت كارول بعض الوقت في الدردشة مع الملك تشارلز أثناء مشاهدتهما للسباق معًا من المقصورة الملكية.

هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تغيب فيها كيت عن سباق رويال أسكوت. في العام الماضي، حضر ويليام السباق منفردًا أيضًا، إذ كانت كيت تتلقى علاجًا كيميائيًا لنوع غير مُعلن من السرطان، والذي أعلنت عنه في مارس 2024.

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كيت ميدلتون وخطة استعادة صحتها في صيف 2025

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حسب مصادر مقرّبة لـ كيت ميدلتون، البالغة من العمر 43 عاماً؛ فهي لم تترك صيف 2025 للقدر؛ بل وضعت خطة مُحكمة لقضائه. والمقرر أن تقضيه بين التعافي واستعادة عافيتها مجدداً، وبين قضاء وقت أطول مع عائلتها في نورفولك، وبين حضور بعض الارتباطات الرسمية رفيعة المستوى.

قررت كيت ألّا تحضر جميع الارتباطات؛ وفقاً لمجلة people؛ نظراً لخطة عودتها التدريجية، التي وضعها لها طاقمها الطبي، وحتى لا تُصاب بانتكاسة. وكذلك قسّمت وقتها حتى تستطيع الاستمتاع بالأشياء التي قدّرت قيمتها في وقت مرضها، وهي قيمة قضاء وقت مع العائلة، والاحتياج إلى التأمل والراحة.

وقال مصدرٌ مقرّب من العائلة المالكة البريطانية: "لم تحظَ أميرة ويلز عند إصابتها بالسرطان بالخصوصية التي تُتاح عادةً لشخص يُعاني من هذا النوع من المرض؛ مما جعل الأمور أكثر ضغطاً. ولكن مع إعلانها في سبتمبر الماضي عن انتهاء علاجها الكيميائي، وما تبعه من أنباء في يناير عن تعافيها، يُمثّل هذا الصيف أول فترة راحة حقيقية لها".

وتابع المصدر: "لقد أعادت كيت ترتيب أولوياتها في الحياة، ووجدت ملاذها في الطبيعة، وقالت إن قضاء فترة طويلة وسط الطبيعة أثناء مرضها، جعلها تشعر بالسلام".

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