أول ظهور للأميرة كاترينا أماليا بعد حادث الخيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 04:24 مساءً - بعد أيام من تعرض الأميرة الشابة كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي، وابنة الملك الهولندي ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما، لإصابة قوية إثر سقوطها من أعلى الحصان الخاص بها، ما أدى إلى كسر بسيط في ذراعها وبعض الكدمات، ظهرت الأميرة أمس بصحبة والدها، حرصًا منها على الالتزام بواجباتها الملكية.

الأميرة كاترينا حريصة على واجباتها الملكية رغم مرضها

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انضمت الأميرة الهولندية، كاترينا أماليا البالغة من العمر 21 عامًا، إلى والدها الملك ويليم ألكسندر، 58 عامًا، لحضور عرض جديد لفوج الأميرة كاترينا في ثكنات الأمير برنهارد، ويأتي ظهورها بعد ثمانية أيام فقط من خضوعها لعملية جراحية في مستشفى UMC في أوتريخت بعد إصابتها بكسر في الجزء العلوي من ذراعها، حيث خرجت كاترينا أماليا من المستشفى بعد يومين من دخولها.

كانت الأميرة مبتسمة طوال اللقاء العسكري، و ظهرت بذراعها في حمالة، وقام والدها بفحص القوات وألقى كلمة.وتحدث الملك ويليم ألكسندر والأميرة مع بعض الجنود قبل التقاط صورة جماعية مع الفوج.

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وعندما سألتها الصحافة إذا كانت تستطيع العودة إلى ركوب حصانها، أجابت: "لسوء الحظ ليس في أي وقت قريب". وقالت إنها لا تزال تعاني من الألم، لكن تعافيها يسير بشكل جيد.

إصابة الأميرة كاترينا أماليا

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وكان قد أعلن القصر الملكي الهولندي أن الأميرة كاترينا أماليا، تعرّضت لجروح بالغة بسبب إصابتها بعد سقوطها من فوق الحصان. كما خضعت لعملية جراحية بسبب إصابتها.

وفي حين لم يقدّم القصر معلومات إضافية، ذكرت مجلة Hello عن مصادر مقرّبة، أن والدة الأميرة أماليا الملكة ماكسيما غادرت مبكراً، من ارتباطها بمؤسسة MIND Us في قصر نوردايندي في لاهاي، بسبب الحادث الأليم، وظلت بصحبة ابنتها.

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الأميرة كاترينا أماليا وريثة العرش الهولندي

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الأميرة كاترينا أماليا، هي ولية عهد هولندا، وُلدت في 7 ديسمبر 2003، ولُقبت باسم "أميرة أورانج" وهو اللقب الذي يُمنح لولي العهد في هولندا.

أصبحت كاترينا ولية العهد في 30 أبريل 2013، عندما تولّى والدها العرش بعد تنازُل جدتها الملكة بياتريكس.

التحقت الأميرة كاترينا أماليا بمدرسة بلومكامب الابتدائية في فاسينار من عام 2007 إلى عام 2015. ومن عام 2015، التحقت بمدرسة Christelijk Gymnasium Sorghvliet في لاهاي. وفي عام 2021، اجتازت امتحانات التخرُّج في المدرسة ما قبل الجامعة بامتياز. ثم أخذت سنة إجازة، قضت جزءاً منها في التدريب في صندوق Orange Fund والتطوّع في منظمات أخرى. في سبتمبر 2022، التحقت ببرنامج البكالوريوس في السياسة وعلم النفس والقانون والاقتصاد "PPLE" في جامعة أمستردام.

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