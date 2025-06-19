غادر المستشفى.. بسمة بوسيل تكشف تطورات الحالة الصحية لنجلها

بسمة بوسيل تكشف تطورات حالة نجلها الصحية

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ما سبب دخول آدم تامر حسني غرفة العمليات؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 04:24 مساءً - ظهرت الفنانةفي مقطع مصور كشفت من خلاله عن تحسن الحالة الصحية لنجلها آدم بعد فترة طويلة قضاها في المستشفى.أكدتأن نجلها تجاوز مرحلة الخطر وغادر المستشفى لكنه ما زال يتلقى العلاج وبجاحة لدعوات محبيه حتى يعود لممارسة حياته الطبيعية من جديد، وتقدمت بالشكر لكل محبيها الذين دعموها في هذه الأزمة.فاجأت بسمة بوسيل جمهورها بأنها ستطرح الميني ألبوم الجديد الخاص بها خلال الأيام المقبلة، ووعدت جمهورها بأغانٍ مميزة ومختلفة تمامًا عن التي قدمتها من قبل، وستكون باللهجتين المصرية والمغربية.كان تامر حسني قد أوضح من خلال منشور مطوّل على حسابه بموقعي "إنستغرام" و"فيسبوك"، السبب الذي أدّى إلى دخول ابنه آدم في هذه الحالة؛ حيث قال: "أنا مش عارف أشكركم إزاي على كمّ الدعوات اللي دعيتوها لربنا لشفاء آدم ابني، اللي جاتلي منكم هنا وعلى تليفوني وتليفونات كلّ المحيطين بيا. هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ، اللي كانت أعراضه سخونية عادية بس، وبقولكم كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم أكتر ولولادكم".وأضاف تامر حسني: "مش كلّ سخونية تقولوا ده شوية برد وخلاص. لا روحوا اكشفوا كويس واعملوا سونار على البطن والزايدة مرة و2 عشان برضو ساعات مش بيبان، ولازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريباً أقوى شوية عشان يعرف، لإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة، اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها، عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة ومُحزنة أوي".وأشار تامر حسني: "حبيبي آدم عمل عمليتين صعبين أوي عليه، وبدعواتكم مستنيين النتايج تكون خير يارب ويعدي مرحلة الخطر. يارب، بحق كن فيكون، اشفِه وعافِه، هو وكل ولادنا، بس هو راجل وهيتحمل، وإن شاء الله ربنا يكرمه ويعافيه ويحفظه هو و إخواته ويحفظ كلّ ولادكم يارب".يمكنك متابعة والدة بسمة بوسيل: ادعوا لـ آدم تامر حسني يخرج ويقف على رجله من تانيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".