بعد ترشيح أحمد عز.. عمرو يوسف يتعاقد على فيلم موسم صيد الغزلان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 04:24 مساءً - دخل فيلم "موسم صيد الغزلان" المستوحاة أحداثه عن رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب أحمد مراد، حيز التنفيذ بشكلٍ رسمي، وذلك بعد مرور أكثر من عامين كاملين من المشاورات والمناقشات والترشيحات، حيث جرى التعاقد أخيرًا مع الفنان عمرو يوسف، لتقديم دور البطولة، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، فور انتهاء مرحلة التحضيرات وتسكين باقي الأدوار.

أحمد عز كان المُرشح الأول للبطولة

وجاء التعاقد مع عمرو يوسف، بعد ترشيح أكثر من فنان لدور البطولة، لعل أبرزهم أحمد عز، الذي كاد أنّ يتعاقد رسميًا على المشروع، بعدما جرى ترشيحه من قبل أحمد المرسي، الذي يخوض تجربة الإخراج السينمائي لأول مرة، بعد مسيرة طويلة وناجحة كمدير تصوير، حيث كان ينوي التعاون معه من خلال ذلك الفيلم، إلا أن "عز" يبدو أنه اعتذر عن المشروع، نظرًا لانشغاله بأفلام أخرى، منها "فرقة الموت"، إذ أنه لم يتعاقد على العمل بشكلٍ رسمي، ولم يتخطَ الأمر كونه ترشيحًا ومناقشات فيما بينهما.

"موسم صيد الغزلان" ينتمي لأفلام الخيال العلمي

ويشهد فيلم "موسم صيد الغزلان" التجربة الفنية الأولى للفنان عمرو يوسف، في أفلام الخيال العلمي والقصص التي تدور أحداثها في المستقبل، كما أنه سيشهد التعاون الأول مع الكاتب أحمد مراد، بعد نجاحات كبيرة لكلّ منهما.

عمرو يوسف: تامر مرسي سيوفر كل الإمكانات اللازمة

ومن جانبه، أعرب عمرو يوسف، عن سعادته البالغة لتعاونه الفني الأول مع الكاتب أحمد مراد، وكذلك التجربة الأولى لصديقه مدير التصوير أحمد المرسي، مؤكدًا في بيانٍ صحفي أنه تحمس للعمل كونها المرة الأولى التي يقتحم فيها عالم الخيال العلمي، إذ أعرب عن آماله بخروج التجربة بشكلٍ مختلف ومميز على السينما المصرية.

وأضاف عمرو يوسف، أنّ "المنتج تامر مرسي من خلال شركته (سينرجي) سيوفر لهذه التجربة السينمائية المرتقبة، كل العناصر الإنتاجية والفنية التي ستساعد في وجود نوعية جديدة ومختلفة بالسينما المصرية".

"موسم صيد الغزلان"

رواية "موسم صيد الغزلان" للكاتب أحمد مراد، صدرت عام 2017، وتدور أحداثها في مُستقبل بعيد، وفي توقيت مرور الُمَذَّنب بالسماء، يستيقظ "نديم" على وميضٍ بعدسته، "تم تسجيل حلم واحد" سيدة غجرية حمراء الشعر تقف في قاع البحر، ترفع رأسها لتنظر ناحيته. وبعد ساعاتٍ من حلمه، وفي أثناء إلقاء محاضرته على المسرح، يتفاجأ بالغجرية تجلس بين الحاضرين! في ذلك اليوم سيتلقى "نديم" دعوة لزيارة غير متوقعة، تجربة يتمنى الكثيرون خوضها.. ما داموا لا يدركون نهايتها.. فبعض الحقائق من الأفضل أن تبقى في الظلام.

نشاط سينمائي لـ عمرو يوسف

ويعيش الفنان عمرو يوسف، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، وتحديدًا على مستوى السينما، حيث يترقب طرح فيلمه الجديد "درويش" في صالات السينما يوم 17 يوليو المقبل، ويُشاركه البطولة كلّ من دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، والعمل تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث في فترة الأربعينيات من القرن الماضي.

ويظهر عمرو يوسف خلال أحداث الفيلم، في دور مُحتال ساحر، يُخطط لسرقة جوهرة نادرة والاختفاء، لكن عندما تنقلب الأمور، يُتهم زوراً بالقتل، ويصبح بطلاً بالصدفة، عالقاً بين ماضيه الذي يطارده، وحبيبته السابقة الغيورة، وامرأة تُغير حياته، وعليه أن يُنفذ أعظم خططه للبقاء على قيد الحياة في هذه الكوميديا غير المتوقعة.

كما يواصل عمرو يوسف، تصوير فيلم "السلم والثعبان 2"، تمهيداً لطرحه في موسم الصيف، ويُشاركه البطولة أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، آية سليم، وعدد آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني.

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