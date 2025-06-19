قبل انطلاقه بساعات.. جدول حفلات مهرجان موازين 2025

مقدمات حفلات مهرجان موازين 2025

كارمن سليمان تفتتح الدورة العشرين

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وائل جسار وروبي في ثاني أيام مهرجان موازين

عودة نانسي عجرم ومحمد حماقي لجمهور المغرب

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راغب علامة وتامر عاشور

ديانا حداد في سهرة غنائية مميزة

فعاليات مميزة في اليوم الأخير من الدورة العشرين

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 04:24 مساءً - ساعاتٌ قليلة، تفصلنا عن انطلاق الدورة العشرين من– إيقاعات العالم، والتي ستُقام خلال الفترة من 19 إلى 28 يونيو الجاري، في مدينة الرباط بالمغرب، وسط مشاركة واسعة لنجوم الغناء من الوطن العربي، حيث جرى الكشف عن نفاذ تذاكر عدد من الحفلات، إذ سيكون الجمهور على موعد مع لحظات لا تُنسى من الغناء والطرب والموسيقى.وكشفت إدارة مهرجان موازين، عن اختيار الإعلامية هانية قسومي، لتقديم حفلات المسرح الوطني محمد الخامس، حيث أعربت عن سعادتها البالغة بوقوع الاختيار عليها، قائلة: "عشرون عاماً من النبض، من الحلم، ومن الموسيقى التي جمعتنا.. يشرّفني ويسعدني أن ألتقي بكم كل ليلة على خشبة المسرح الأيقوني محمد الخامس، هذا الصرح الثقافي العريق الذي صدح على منصّته كبار الفنّانين العرب، واحتضن عبر عقوده لحظات لا تُنسى من الإبداع.. من قلب موازين، من قلب الرباط.. سنعيش اللحظة بكل إحساس، كما يجب أن تُعاش".فيما وقع الاختيار على الإعلامية فريال زياري، لتقديم حفلات منصة النهضة، إذ حمّست جمهورها بقولها: " انتظروني في أجواء مليئة بالحب، والفن، والطاقة الجميلة"، أما فدوى هيرات، التي ستُقدم حفلات منصة سلا، قالت: "طاقات فنية كبيرة، يلا نعيش الفرح، الموسيقى.. اللمة.. مع موازين: إيقاعات العالم".وتفتتح الفنانة كارمن سليمان، أولى حفلات مهرجان موازين 2025، اليوم الخميس، وذلك على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس؛ لتشدو بباقة من أبرز أعمالها الغنائية، بما فيها الـ"ميني ألبوم" الذي سبق وطرحته مؤخراً، حيث وصفها المهرجان بـ"صاحبة الصوت الفريد، والحضور الآسر، فقد حمّست جمهورها لهذا الحفل المرتقب، بظهورها في مقطع فيديو، قالت فيه: "مبسوطة جدًا إن أنا هقابل جمهوري في المغرب لأول مرة في افتتاح مهرجان موازين، محضرة لكم مفاجآت حلوة جدًا".وفي يوم الجمعة 20 يونيو، سيكون جمهور مهرجان موازين 2025، على موعد مع الفنان وائل جسار، الذي سيُحيي حفلاً غنائياً ضخماً على المسرح الوطني محمد الخامس، حيث سيُغني مجموعة من أبرز أغانيه الرومانسية الشهيرة، كون المهرجان اعتبره "صاحب الصوت الدافئ، والحضور الآسر"، فيما سيكشف عن مشاريعه الغنائية الجديدة، لاسيما وأنه يدرس حالياً العودة لمُحبيه بألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة.وفي اليوم ذاته، ستكون الفنانة روبي متواجدة في المغرب هي الأخرى، حيث تُشارك في مهرجان موازين، من خلال إحيائها حفلاً غنائياً كبيراً، على منصة النهضة، وذلك بـ"صوتها الحيوي، وحضورها الذي لا يُقاوم"، حيث ستُغني أبرز أغانيها الشهيرة، لاسيما الأعمال التي طرحتها في السنوات القليلة الماضية.كما يعود الفنان محمد حماقي لجمهوره المغربي في الرباط، حيث سيُحيي حفلًا يوم السبت المُقبل على منصة النهضة، في سهرة غنائية تجمع بين الرومانسية والإحساس العالي، حيث سيُشدو بمجموعة من أغانيه الشهيرة، مثل "ما بلاش" و"أجمل يوم" وغيرها."سهرة لا تنسى"، هكذا حمّس مهرجان موازين، لحفل زياد برجي، المُقرر له يوم السبت 21 يونيو، على خشبة محمد الخامس، حيث قال: "زياد برجي.. من لبنان إلى قلوب جمهور الرباط، في أمسية رومانسية ساحرة في انتظاركم، استعدوا لسهرة لا تُنسى!".وتعود الفنانة نانسي عجرم لجمهورها في مهرجان موازين، بـ"حفل مُفعم بالحيوية والرومانسية"، حيث ستُحيي حفلاً غنائياً مميزاً يوم الأحد 22 يونيو، ومن المتوقع أنّ يكون واحداً من أبرز حفلات نسخة موازين 2025.وفي يوم 23 يونيو، سيكون الجمهور على موعد مع حفل الفنان التونسي، نوردو، في ليلة تعبّر عن التنوع، التجديد، والحضور، وذلك على منصة النهضة، ليُقدم عرضًا حيًا بأسلوبه المتميز.ولأول مرة، يُشارك الفنان راغب علامة في مهرجان موازين، وذلك احتفالاً بمرور عقدين كاملين على هذا المحفل الموسيقي، حيث سيُحيي حفلاً غنائياً يوم الثلاثاء 24 يونيو، على منصة النهضة، وسيشدو مع جمهوره بأبرز أغانيه الجديدة وكذلك القديمة التي ارتبط بها الجمهور على مدار السنوات الماضية.ومن المُقرر أنّ يُحيي تامر عاشور، حفلًا في مهرجان موازين في اليوم ذاته، على المسرح الوطني محمد الخامس، حيث روج الحساب الرسمي للمهرجان على "انستغرام"، لهذا الحفل المرتقب، قائلاً: "من أول نغمة، يأخذنا بصوته إلى عالم من الشجن والحنين، في أمسية ساحرة لحظة إحساس نادرة.. لا تفوّت".كما تُشارك الفنانة يسرا سعوف، في الدورة المرتقبة من مهرجان موازين 2025، حيث ستُحيي حفلًا غنائيًا يوم الثلاثاء 24 يونيو، على منصة النهضة، وذلك في "سهرة طربية لا تُفوت لعُشاق الطرب المغربي".كما تستقبل منصة النهضة، سهرة طربية غنائية مميزة مع الفنانة ديانا حداد، يوم الأربعاء 25 يونيو، حيث وصفتها إدارة المهرجان بـ"برنسيسة الغناء، وصاحبة الإحساس المميز، والصوت الدافئ".وتُحيي الفنانة ميريام فارس، حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الخميس 26 يونيو على منصة النهضة، لتُشعل المسرح بعرض أسطوري مليء بالحب والطاقة والفن، إذ ستشدو مجموعة متنوعة من أبرز أغانيها.كما يُحيي الفنان كاظم الساهر، حفلًا غنائيًا ضخمًا على خشبة المسرح الوطني في الرباط يوم الخميس 26 يونيو، حيث جرى الترويج له، عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على "انستغرام"، بقولها: "قيصر الغناء العربي يعود من جديد، ليُحيي أمسية يلتقي فيها الفن بالشعر، والحنين بالموسيقى.. موعد جديد مع الطرب الأصيل في مهرجان موازين".أما حفل الختام المُقرر له يوم السبت 28 يونيو، فسيكون مميزًا بمُشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث ستُحيي حفلًا على منصة النهضة، تحت قيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يرتبط بشيرين بعلاقة موسيقية ممتدة، جمعت بينهما في العديد من الأعمال الناجحة على مدار السنوات، ويُعد هذا الظهور محطة مهمّة في مشوار عودة شيرين الفني، خاصة بعد سلسلة من التأجيلات والغيابات التي أثارت تساؤلات جمهورها.وتُشارك الفنانة ماجدة الرومي، في فعاليات اليوم الأخيرة من الدورة العشرين، حيث روج الحساب الرسمي لمهرجان موازين، على "انستغرام"، لهذا الحفل المُرتقب، قائلًا: "كل إطلالة لها.. هي حدث، وكل حفلة بصوتها.. هي ذكرى.. ماجدة الرومي في حفل استثنائي على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس، يوم السبت 28 يونيو.. موعد مع الإبداع الأصيل والكلمة النبيلة".وفي اليوم ذاته، وفي أمسية تجمع بين الحنين والصوت الأصيل، وفي لقاء فني طال انتظاره، يختتم محمد فضل شاكر، فعاليات الدورة العشرين من مهرجان موازين، في حفل يُعد "امتدادًا لفن الطرب الجميل"، حيث يُحيي حفلًا غنائيًا مميزًا على منصة النهضة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».