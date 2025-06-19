جائزتان لفيلم سامية بمهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب

أحداث فيلم سامية

جولة الفيلم في المهرجانات الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 04:24 مساءً - فاز فيلم سامية للمخرجة ياسمين شمديريلي بجائزتين في حفل ختام الدورة الثالثة عشر من مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب (14 - 20 يونيو) وهما الجائزة الكبرى وجائزة أفضل دور نسائي للممثلة إلهام محمد عثمان.يستند فيلم سامية إلى القصة الحقيقية لسامية يوسف عمر، العنيدة والعازمة، سامية رياضية صومالية شابة تتحرك بجرأة نحو مستقبلها لتصبح عداءة أولمبية ورمزاً من أجل الحرية وحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان تريبيكا السينمائي بالولايات المتحدة الأميركية، حيث نافس ضمن المسابقة الروائية الدولية وحصل على تنويه خاص، ثم خاض جولة في عدة مهرجانات سينمائية منها مهرجان ميونخ السينمائي الدولي بألمانيا حيث فاز بجائزة الجمهور، ومهرجان سيلك رود السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة أفضل مخرج، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ثم مهرجان ريكيافيك السينمائي الدولي، ومؤخرًا يشارك في الدورة السادسة والأربعين من مهرجان ديربان السينمائي الدولي بجنوب أفريقيا.الفيلم إنتاج ألماني إيطالي مشترك من إخراج ياسمين شمديريلي ويشاركها في التأليف نسرين شمديريلي وجوزيبي كاتوزيلا، وبطولة الممثلة والكاتبة الشهيرة واريس ديري، والممثلة والمنتجة فتحية عبسي، وإلهام محمد عثمان، وفتح الهادي، وريان روبل. تولى المونتاج ميشتيلد بارث، ومدير التصوير فلوريان بيروتي، وتتولى شركة mk2 التوزيع والمبيعات العالمية، بينما تتولى MAD Distribution مهام التوزيع في العالم العربي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»