جمعية حماية والممثلة ماغي بو غصن معاً في عشاء خيري لحماية الأطفال ونشر الوعي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 04:24 مساءً - تحت عنوان Let Hope Shine Through نظّمت جمعية حماية حفل عشاء خيري بحضور شخصيات عامة، سياسية، اجتماعية، فنية، إعلامية، وممثلين عن مؤسسات داعمة بهدف جمع التبرّعات لضمان استمرارية تقديم خدمات حماية الأطفال من كافة أشكال العنف.

هذا وكانت الجمعية قد أعلنت منذ فترة عن تعاونها مع الممثلة ماغي بوغصن وتعيينها كسفيرة إعلامية لها بهدف تسليط الضوء على إشكالية العنف ضد الأطفال لنشر الوعي في لبنان والعالم من خلال مبادرات وحملات تمّ تنظيمها تباعاً.

إعداد: عفت شهاب الدين

حفل عشاء خيري لجمعية حماية -الصور من المركزالإعلامي لجميعة حماية

نشر الوعي وتشجيع المجتمع

"إن الوعي المجتمعي حول إشكالية سوء معاملة الأطفال يمكّن من الكشف المبكر والتبليغ الآمن عن حالات عنف تحصل بصمت وخلف الأبواب الموصدة" كما أشارت السفيرة الاعلامية لجمعية حماية ماغي بو غصن خلال حديثها لـ "الخليج 365" على هامش حفل العشاء.

وأضافت: "أتشرّف بالتعاون مع جمعية "حماية" كسفيرة إعلامية لها حيث سأتمكّن من مشاركتها في نشر الوعي على نطاق واسع وتشجيع المجتمع على التبليغ عن حالات العنف الممارس ضد الأطفال خاصة وأننا شهدنا في الآونة الأخيرة أفعال عنف مؤسفة ضد الأطفال ترتقي إلى مستوى الجريمة، من هنا أهمية وضرورة التعاون على المستويات كافة، كل من موقعه، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية المشتركة للعمل جديّا لحماية أطفالنا وضمان عيشهم في بيئة سليمة وآمنة. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي وفي صفوف المتفرّجين باعتبار أننا بمنأى عما يحدث بل بالعكس نحن جميعاً معنيون، والدليل على ذلك حوادث العنف ضد الأطفال التي شهدناها مؤخراً. على المجتمع تحمّل مسؤوليته والمبادرة إلى التواصل مع جمعية حماية عند الاشتباه بأي حالة عنف ضد الأطفال".

وأعربت ماغي بو غصن عن "ضرورة كسر حاجز الصمت والتضامن للحدّ من هذه الأفعال في لبنان عبر التبليغ على الخط الساخن الخاص بالجمعية، فنكون شاهدين لا مشاهدين ويكون لنا تأثير إيجابي في مجتمعنا."

من المهم الاطلاع إلى جيسي عبدو عن صداقتها مع ماغي بو غصن: بزمن المصالح صارت الصحبة الحقيقية نادرة.

احتضان الناس التي تتعرّض للعنف

الفنان جورج خباز خلال حفل العشاء الخيري -الصور من المركزالإعلامية لجميعة حماية

أما الفنان جورج خباز فقد أكد من خلال حديثه لـ "الخليج 365" : "نحن فخورون بجمعية حماية وبإنجازاتها على الأرض ونتمنى أن تتابع في رسالتها من خلال احتضان جميع الناس التي تتعرّض للعنف الأسري وغير الأسري من إيصالها إلى بر الأمان حتى تتخطى هذه المعاناة بهدف المصالحة مع الذات".

الفنانة ماريلين نعمان -الصور من المركزالإعلامية لجميعة حماية



هذا وقد افتتح العشاء الخيري بالنشيد الوطني اللبناني بصوت الفنانة ماريلين نعمان التي قدّمت لاحقاً باقة من أغنياتها، تلاها مونولوغ مؤثّر من تقديم الفنان جورج خباز، وفقرات فنية مميّزة لكل من العازف غي مانوكيان وفرقته والفنانة عزيزة. واختتم الحفل بعرض خاص للفنانة مايا دياب، التي جدّدت دعمها لجمعية حماية للسنة الثانية على التوالي، وخصّت المناسبة بتقديم أحدث أعمالها الفنية.

الموسيقي غي مانوكيان -الصور من المركزالإعلامية لجميعة حماية



تخلّل الأمسية مزاد علني على 26 عملاً فنياً قُدّمت من قِبل فنانين ومعارض فنية. أدارت المزاد خلال الحفل السيدة ماريانا وهبة، بالتوازي مع مزاد إلكتروني عبر منصة السيدة ندى بولس، ما أتاح مشاركة داعمين من داخل لبنان وخارجه. كما شهدت الأمسية إطلاق حملة توعية لجمعية حماية تحت شعار "إذا معك خبر، عطينا خبر."

وفي كلمتهما خلال الأمسية شدّدت كل من رئيسة الجمعية فيفيان دباس ونائبة الرئيسة ليليا صباغ على أهمية التكاتف المجتمعي لحماية الأطفال، وتوجّهتا بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الإنساني. واختتم الحفل بجو من الأمل والتفاعل، في رسالة واضحة أن حماية الطفل مسؤولية وطنية مشتركة وركيزة أساسية في بناء مستقبل لبنان.

ينصح بمتابعة مشاعر مؤثرة وأجواء احتفالية.. لقطات من حفل زفاف ابنة ماجد المصري .

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».