 أفلام سعودية نافست عالميًا: من مهرجان كان إلى الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 04:24 مساءً - على مدار السنوات الماضية، استطاعت السينما السعودية أن تحقق نجاحًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا في كافة تفاصيل الصناعة، ونتج عن ذلك وصول عدد من هذه الأعمال للمنافسة في المهرجانات العالمية، وحققت نجاحًا لافتًا وإشادات من النقاد والقائمين على الصناعة.
وصل فيلم "نورة" إلى مهرجان كان، وحصل على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، وتُعد هذه أول مشاركة للسينما السعودية في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 التي أقيمت عام 2024.
حصل فيلم "نورة" السينمائي على عدد من الجوائز العالمية، حيث تمكن من الفوز بجائزة التحكيم الكبرى في مهرجان مونتروي السينمائي في دورته الثانية عشرة في باريس، كما حصل أيضاً على جائزة مارسيلو بتروزيلو في مهرجان لوكا السينمائي في إيطاليا.
تناول هذا العمل فكرة مختلفة تماماً عكست بعض من تقاليد المجتمع السعودي، وتدور أحداث الفيلم حول دايل ابن السياف، الذي يرفض أن يرث مهنة والده، لينفذ أحكام القتل أو الحرابة بالسيف في حق مَن صدرت بحقهم الأحكام الشرعية، ويقع في حب شامة ابنة مطربة الأفراح الشعبية، في صراع بين الفرح والموت.
كان للمخرجة هيفاء المنصور دور كبير في وصول هذا العمل للعالمية، فهي أول سيدة سعودية تخرج فيلمًا روائيًا طويلًا في تاريخ المملكة، وكان من أوائل الأعمال الفنية التي تصويرها بالكامل في العاصمة السعودية الرياض.
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حقق هذا الفيلم نجاحًا لافتًا وقام ببطولته كل من إبراهيم الحساوي، بسيمة حجار، يعقوب الفرحان، هيفاء آغا، فاطمة الطائي، أشرف برهوم، عبد العزيز شتيان، وغيرهم.
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نورةيعتبر فيلم "نورة" من أبرز الأفلام السعودية التي تم إنتاجها خلال السنوات القليلة الماضية، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى العربي والعالمي، ويعد "نورة" أول فيلم سعودي من فئة الأفلام الروائية الطويلة الذي يتم تصويره في مدينة العلا الأثرية، وحصل الفيلم على دعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مرحلة ما بعد الإنتاج من خلال صندوق البحر الأحمر، وهو مدعوم من هيئة الأفلام السعودية عبر برنامج ضوء.
وصل فيلم "نورة" إلى مهرجان كان، وحصل على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، وتُعد هذه أول مشاركة للسينما السعودية في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 التي أقيمت عام 2024.
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حصل فيلم "نورة" السينمائي على عدد من الجوائز العالمية، حيث تمكن من الفوز بجائزة التحكيم الكبرى في مهرجان مونتروي السينمائي في دورته الثانية عشرة في باريس، كما حصل أيضاً على جائزة مارسيلو بتروزيلو في مهرجان لوكا السينمائي في إيطاليا.
حد الطارفي عام 2021 كان هناك حضور عربي لافت في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وكان من ضمن الأعمال المشاركة فيلم "حد الطار" للمخرج السعودي عبد العزيز الشلاحي.
تناول هذا العمل فكرة مختلفة تماماً عكست بعض من تقاليد المجتمع السعودي، وتدور أحداث الفيلم حول دايل ابن السياف، الذي يرفض أن يرث مهنة والده، لينفذ أحكام القتل أو الحرابة بالسيف في حق مَن صدرت بحقهم الأحكام الشرعية، ويقع في حب شامة ابنة مطربة الأفراح الشعبية، في صراع بين الفرح والموت.
وجدةفيلم "وجدة" من أبرز الأفلام السعودية التي وصلت لمرحلة متقدمة في المنافسة العالمية، فكان ضمن قائمة الأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم بلغة أجنبية عام 2013.
كان للمخرجة هيفاء المنصور دور كبير في وصول هذا العمل للعالمية، فهي أول سيدة سعودية تخرج فيلمًا روائيًا طويلًا في تاريخ المملكة، وكان من أوائل الأعمال الفنية التي تصويرها بالكامل في العاصمة السعودية الرياض.
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بركة يقابل بركةفيلم "بركة يقابل بركة" من أهم الأفلام السعودية التي وصلت للمنافسة العالمية واستطاع أن يحصل على جوائز عالمية، منها جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الفيلم العربي في روتردام، بدورته الخامسة، وكذلك جائزة "PRIZE WINNER FORUM 2016" بمهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ66، مناصفة مع فيلم "Les Sauteurs".
المرشحة المثاليةوقع الاختيار على فيلم "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور، للتنافس على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي السادس والسبعين التي أقيمت عام 2019، وهو أول فيلم سعودي يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان.
سيدة البحرفيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين تم تصويره في محافظة مسندم العمانية، وتم عرضه للمرة الأولى في مهرجان البندقية السينمائي، وحاز من خلاله جائزة "فيرونا" للتعبير الإبداعي، كما عرض في مهرجانات دولية أخرى منها مهرجانا القاهرة السينمائي ولندن السينمائي.
حقق هذا الفيلم نجاحًا لافتًا وقام ببطولته كل من إبراهيم الحساوي، بسيمة حجار، يعقوب الفرحان، هيفاء آغا، فاطمة الطائي، أشرف برهوم، عبد العزيز شتيان، وغيرهم.
يمكنكم قراءة.. الفيلم المصري "أنف وثلاث عيون" يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان مالمو للسينما العربية
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