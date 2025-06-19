رانيا يوسف وابنتها نانسي تؤسسان مدرسة لتعليم الرقص 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 04:24 مساءً - كشفت الفنانة رانيا يوسف انطلاق أحدث مشاريعها بعيدًا تمامًا عن التمثيل، وأكدت أن حبها وشغفها بالرقص هو السبب وراء انطلاق مشروعها الجديد Tabla by Rania في دولة الإمارات، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات استمرت لمدة عام ونصف تقريبا.
كشفت رانيا يوسف أن بداية مشروعها ستكون من خلال كلاسات (كورس تعليمي) للرقص الشرقي لأنه الأكتر طلبًا، لكن رانيا عندها خطة للتوسّع، وستضيف أنماط رقص مختلفة زي اللاتينو والأفرو دانسينغ، وأكدت أن ابنتها نانسي تحب أيضا الرقص وستدخل هذا المجال بشكل احترافي بعد انتهاء دراستها للفاشون في برشلونة.
أكدت رانيا أنها لن تقوم بتدريس الرقص بنفسها، لأن هناك مدربات محترفات مسؤولات عن التدريب الفعلي، لكنها ستشارك أحيانًا لكسر الروتين والاستمتاع مع المتدربين.
وعرض المسلسل ضمن أعمال النصف الثاني من مسلسلات رمضان 2025، وتعاونت خلاله رانيا يوسف مع كل من عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف محمد رجاء.
مشروع جديد لرانيا يوسفأكدت رانيا أن مشروعها عبارة عن استديو مخصص لتعليم الرقص الشرقي للسيدات فقط، وقالت إن اختيار هذا المشروع جاء بناء على حبها وشغفها بالرقص والموسيقى، وهدفها من هذا المشروع هو خلق مساحة آمنة ومبهجة للسيدات يفرغن فيها طاقتهن، ويحسنّ من طاقتهن ولياقتهن البدنية حتى يعدن لمنزلهن بطاقة متجددة.
View this post on Instagram
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
كشفت رانيا يوسف أن بداية مشروعها ستكون من خلال كلاسات (كورس تعليمي) للرقص الشرقي لأنه الأكتر طلبًا، لكن رانيا عندها خطة للتوسّع، وستضيف أنماط رقص مختلفة زي اللاتينو والأفرو دانسينغ، وأكدت أن ابنتها نانسي تحب أيضا الرقص وستدخل هذا المجال بشكل احترافي بعد انتهاء دراستها للفاشون في برشلونة.
أكدت رانيا أنها لن تقوم بتدريس الرقص بنفسها، لأن هناك مدربات محترفات مسؤولات عن التدريب الفعلي، لكنها ستشارك أحيانًا لكسر الروتين والاستمتاع مع المتدربين.
مشاركتها في موسم رمضان 2025شاركت رانيا يوسف خلال رمضان الماضي من خلال مسلسل نص الشعب اسمه محمد تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب بسيط يحمل اسم محمد، يعمل مهندس تكييف، ويعيش حياة عادية روتينية، ويرغب في الزواج من زميلته في العمل على الرغم من زواجه، ليتعرض لسلسلة من المواقف والأحداث التي تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدفعه إلى مواجهة تحديات غير متوقعة.
وعرض المسلسل ضمن أعمال النصف الثاني من مسلسلات رمضان 2025، وتعاونت خلاله رانيا يوسف مع كل من عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف محمد رجاء.
تابعي المزيد.. البطولة النسائية الأبرز في دراما رمضان 2025: ياسمين عبد العزيز ومي عمر الأبرز
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».