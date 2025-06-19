الانتهاء من تصوير مسلسل فبراير الأسود: إليكم تفاصيله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 04:24 مساءً - انتهى القائمون على مسلسل "فبراير الأسود" من تصوير كافة مشاهده، وذلك تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

دراما كوميدية

وحرص عدد من أبطاله على الاحتفال بانتهاء تصويره بداخل كواليسه، إذ أحضروا قالب حلوى كبيراً يحمل صورهم ومكتوب عليه اسم المسلسل، ووثقت تلك اللحظة السعيدة، الفنانة سناء بكر يونس بمجموعة صور نشرتها عبر صفحتها على "انستغرام"، وعلقت بالقول " رسمياً ... تم الانتهاء من تصوير مسلسل فبراير الأسود".

كما كشفت في جزء من تعليقها عن ملامح قصة المسلسل وعدد حلقاته مضيفة" وهو عمل كوميدي موسمي من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه 2025".

https://www.instagram.com/p/DLDRZocsEgU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLDRZocsEgU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLDRZocsEgU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

عنوان المسلسل يثير حالة من الجدل

العنوان اللافت للمسلسل "فبراير الأسود" أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة لكونه يتطابق مع اسم فيلم مصري شهير للنجم الراحل خالد صالح، ما زاد من تساؤلات الجمهور حول مضمون المسلسل وخطه الدرامي.

ويضم العمل عددًا آخر من النجوم بجانب الفنانة سناء بكر يونس، وهم ناصر القصبي، حبيب الحبيب، لولو التميمي، يزيد المجيول، وهو من تأليف ناصر العزاز، ومن إخراج عمرو صلاح.

"أمي" أحدث الأعمال الدرامية لسناء بكر يونس

ويعرض في الوقت الحالي للنجمة سناء بكر يونس، مسلسل " أمي" وهو النسخة المحلية من المسلسل التركي الشهير "Anne"، حيث يخوض العمل في دراما اجتماعية مؤثرة.

وتدور أحداث مسلسل "أمي" حول طفلة تدعى "بسمة" تعيش في منزل منزل يكتنفه العنف والإهمال بسبب زوج والدتها عبيد، تعاني بسمة من سوء المعاملة وقلة الأمان، مما يجعل حياتها مليئة بالخوف والوحدة. تلمح معلمتها "مريم" العنود سعود، علامات صامتة على معاناة بسمة، فتقرر التدخل لإنقاذها من هذا الوضع الصعب.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن