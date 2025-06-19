بمناسبة طرح فيلم F1.. أفضل 10 أفلام تناولت عالم سباقات السيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 04:24 مساءً - تستقبل صالات السينما في الشرق الأوسط يوم 26 يونيو 2025 فيلم «F1» من بطولة براد بيت، وهو من إخراج جوزيف كوسينسكي مخرج أفلام Top Gun: Maverick وTron: Legacy، ويُعد من أضخم إنتاجات السينما في عالم الفورمولا 1، حيث تم تصويره بالتعاون المباشر مع الاتحاد الدولي للسيارات خلال عدد من السباقات الحقيقية، ويشارك فيه عدد من أبطال العالم في الأدوار الثانوية، ما يمنحه واقعية غير مسبوقة. ومع اقتراب عرض الفيلم الذي ينتظره عشّاق السرعة، نستعرض معًا أبرز عشرة أفلام تناولت سباقات السيارات، مرتبة من الأحدث إلى الأقدم.

Ford v Ferrari (فورد ضد فيراري) – 2019

يروي الفيلم القصة الحقيقية للصراع بين شركة فورد الأميركية وشركة فيراري الإيطالية في ستينيات القرن الماضي، من أجل الفوز بسباق لومان الشهير عام 1966. يلعب كريستيان بيل دور السائق البريطاني كين مايلز، فيما يجسد مات ديمون شخصية كارول شيلبي، المهندس والمصمم الذي يقود مشروع فورد لتصميم سيارة GT40 الخارقة. أخرج الفيلم جيمس مانغولد، المعروف بأعمال مثل Logan وWalk the Line، وحقق الفيلم نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا، حيث تجاوزت إيراداته 225 مليون دولار عالميًا. نال الفيلم جائزتي أوسكار لأفضل مونتاج وأفضل مونتاج صوتي، واعتُبر من أكثر الأفلام واقعية في تصوير السباقات، حيث تم استخدام سيارات حقيقية ومؤثرات محدودة لتقديم تجربة بصرية أصيلة.

Rush (اندفاع) – 2013

يعود بنا هذا الفيلم إلى موسم الفورمولا 1 المثير عام 1976، ويستعرض المنافسة الشرسة بين البريطاني جيمس هانت والنمساوي نيكي لاودا، وهما شخصيتان مختلفتان تمامًا في الطباع والرؤية، لكنهما يدفعان بعضهما إلى أقصى الحدود. جسّد كريس هيمسوورث شخصية هانت، بينما قدم دانيال برول أداءً مذهلًا في دور لاودا. الفيلم من إخراج رون هاورد، وحظي بإشادة كبيرة من النقاد بسبب دقة التفاصيل والسرد الإنساني العميق، كما حصل على عدة ترشيحات لجوائز بافتا وغولدن غلوب، وتمكن من حصد جائزة بافتا كأفضل مونتاج. يُعتبر Rush من أهم أفلام السيرة الذاتية الرياضية التي جمعت بين التشويق والدراما والوفاء لحقيقة ما حدث على المضمار وخارجه.

Senna (سينا) – 2010

يوثق هذا الفيلم الوثائقي حياة ومسيرة آيرتون سينا، أسطورة الفورمولا 1 البرازيلية، الذي تُوفي بشكل تراجيدي في حلبة إيمولا عام 1994. أخرجه أسيف كاباديا، ولاقى الفيلم ترحيبًا عالميًا لما فيه من سرد مؤثر واستخدام ذكي للمواد الأرشيفية الحقيقية دون أي مقابلات حديثة أو تعليقات خارجية، مما أعطاه طابعًا حميميًا وعاطفيًا. حصل الفيلم على جائزة البافتا لأفضل فيلم وثائقي وأفضل مونتاج، ويُعد من أبرز الأعمال الوثائقية الرياضية على الإطلاق، حيث سلّط الضوء على شخصية ملهمة داخل وخارج الحلبة.

Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (ليالي تالاديجا: قصة ريكي بوبي) – 2006

كوميديا رياضية من بطولة ويل فيرل وجون سي. رايلي وساشا بارون كوهين، تدور حول سائق سباقات ناسكار مغرور يُجبر على إعادة تقييم نفسه بعد خسارة مفاجئة أمام منافس فرنسي. الفيلم من إخراج آدم مكاي، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى شباك التذاكر والنقد. جمع الفيلم بين السخرية الذكية والمواقف الكوميدية المبالغ فيها، ونجح في تقديم صورة ساخرة عن ثقافة سباقات ناسكار في أميركا، وأصبح أحد أشهر أفلام السيارات ذات الطابع الكوميدي.

The Fast and the Furious (السريع والغاضب) – (2001 - 2023)

انطلقت السلسلة بفيلم بسيط عن سباقات الشوارع غير القانونية في لوس أنجلوس، من بطولة فين ديزل وبول ووكر، لكنها سرعان ما تحولت إلى واحدة من أنجح سلاسل الأكشن في تاريخ السينما. مع تطور الأجزاء، اتسعت الحبكة لتشمل عمليات تجسس عالمية ومهمات إنقاذ تتحدى قوانين الفيزياء، مع الحفاظ على محور “العائلة” كقلب السرد. السلسلة ضمت أيضًا نجومًا مثل دواين جونسون، جيسون ستاثام، ميشيل رودريغز، وتشارليز ثيرون، وبلغت إيراداتها أكثر من 7 مليارات دولار عالميًا. رغم تفاوت المستوى الفني للأجزاء، إلا أن "السريع والغاضب" رسّخت مكانتها كظاهرة ثقافية بامتياز.

Days of Thunder (أيام الرعد) – 1990

بعد نجاحه في Top Gun، تعاون توم كروز مجددًا مع المخرج توني سكوت لتقديم فيلم يدور في عالم سباقات ناسكار. جسد كروز شخصية سائق شاب متهور يسعى لإثبات نفسه في عالم سباقات السيارات الأمريكية، وشاركته البطولة نيكول كيدمان وروبرت دوفال. قدم الفيلم مزيجًا من الحركة والرومانسية والدراما، ونجح تجاريًا بتحقيق أكثر من 150 مليون دولار عالميًا. كانت موسيقى الفيلم من تأليف هانز زيمر، ولا تزال تُذكر حتى اليوم ضمن كلاسيكيات أفلام السيارات في هوليوود.

Heart Like a Wheel (قلب كالعجلة) – 1983

فيلم درامي مستوحى من السيرة الذاتية لأول امرأة تخوض سباقات سيارات الدراج ريسينغ (Drag Racing) على مستوى احترافي في أميركا، شيرلي مولدوني. جسدت بوني بيدليا دور شيرلي، التي كسرت الحواجز الذكورية في سباقات السرعة وواجهت تحديات شخصية ومهنية هائلة. أخرج الفيلم جوناثان كابلان، وركّز على التوازن الصعب بين الطموح المهني ومتطلبات الحياة الأسرية. نال ترشيحًا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة في دور مساعد عن أداء بو بريدجز، ويُعد من أوائل الأفلام التي ألقت الضوء على مشاركة النساء في رياضة السيارات، مما منحه مكانة خاصة لدى عشاق الدراما الإنسانية والقصص الواقعية الملهمة.

Le Mans (لو مان) – 1971

فيلم من بطولة ستيف ماكوين، يُعتبر من أكثر الأعمال واقعية في تصوير سباق لومان 24 ساعة. تم تصوير مشاهد كثيرة خلال السباق الحقيقي عام 1970، واستخدمت سيارات السباق الفعلية مع كاميرات داخل المركبات. رغم أن الفيلم لم يحقق نجاحًا تجاريًا وقت عرضه، إلا أنه بمرور السنوات أصبح من الأفلام المفضلة لعشاق السيارات، لما فيه من توثيق بصري نادر لحقبة ذهبية في عالم سباق السيارات.

Grand Prix (الجائزة الكبرى) – 1966

أحد أوائل الأفلام التي تناولت عالم الفورمولا 1 بطريقة واقعية، من إخراج جون فرانكنهايمر وبطولة جيمس غارنر. استُخدمت مواقع السباقات الحقيقية، وتم إشراك سائقين محترفين لتقديم مشاهد السباق، ما أعطى الفيلم طابعًا توثيقيًا. فاز بثلاث جوائز أوسكار في فئات فنية وتقنية، منها أفضل مونتاج وأفضل صوت، ويُعد مرجعًا سينمائيًا لتصوير الحركة على الحلبات.

The Great Race (السباق العظيم) – 1965

فيلم مغامرات كوميدي من بطولة جاك ليمون وتوني كيرتس وناتالي وود، تدور أحداثه في أوائل القرن العشرين خلال سباق خيالي بين نيويورك وباريس. أخرجه بليك إدواردز، وتميّز بإنتاج ضخم ومشاهد كوميدية واستعراضية مبتكرة. رغم طابعه الهزلي، يُعتبر من أضخم الأفلام في زمنه، وترشح لـ 5 جوائز أوسكار، استطاع أن يحصد منها جائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات صوتية.

تابعوا.. كل ما تريدون معرفته عن فيلم براد بيت الجديد F1.. وموعد عرض الفيلم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».