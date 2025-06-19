تعرفوا إلى إيرادات فيلم في عز الضهر لـ مينا مسعود في يومه الأول بالسينما

"في عز الضهر" في المركز الثالث

طرح فيلم مينا مسعود الجديد في السعودية اليوم

فيلم "في عز الضهر"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 04:24 مساءً - حقق الفيلم المصريبطولة النجم العالمي، أرقامًا متواضعة في شباك التذاكر، بالتزامن مع اليوم الأول له بصالات السينما المصرية، كونه أخفق في التنافس على المركز الأول، حيث افتتح موسممبكرًا.وأوضح الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما، أنّ فيلم مينا مسعود الجديد "في عز الضهر" حقق 458 ألف جنيه فقط، مقابل مبيعات تجاوزت 2840 تذكرة، ليأتي في المركز الثالث وقبل الأخير، بعد فيلمي "المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز، و"ريستارت" للفنان تامر حسني.ومن المُقرر أنّ تستقبل صالات السينما السعودية، وكذلك باقي الوطن العربي، فيلم "في عز الضهر" اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك وفقًا لخطط التوزيع الخارجي، لتكون لديه فرصة كبيرة لحصد جزءٍ من "كعكة الإيرادات"، لاسيما وأنّ التوزيع الخارجي يلعب دورًا رئيسيًا في حجم الإيرادات لقطاع السينما بشكلٍ عام.يذكر أن فيلم "في عز الضهر" واجه سلسلة من التأجيلات استمرت أكثر من عامين، حيث انطلق تصوير الفيلم في فبراير من عام 2021 وتم الانتهاء من آخر مشاهده في عام 2022. ويُشارك في بطولته بجانب مينا مسعود، عدد كبير من الفنانين، منهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

يعتبر فيلم "في عز الضهر" هو أول فيلم مصري من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداث الفيلم حول شاب مصري يتم تجنيده في شبكة مافيا دولية ويصبح أصغر عضو فيها، قبل أن يتورط في مهمة خطيرة على الأراضي المصرية، لتتشابك الأحداث بين محاولاته للنجاة وصراعه الداخلي بين الولاء لجذوره ومحاولة الهرب من قبضة المافيا.

أفلام جديدة بالسينمات قريبًا

وتستقبل صالات السينما المصرية، عددًا من الأفلام الجديدة في شهر يوليو المقبل، منها فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، ومن المُقرر طرحه يوم 2 يوليو، يليه فيلم "درويش" للفنان عمرو يوسف، المُرتقب إطلاقه يوم 17 يوليو، وكذلك فيلم "آخر رجل في العالم" للثنائي بيومي فؤاد ومي كساب، و"روكي الغلابة" للفنانة دنيا سمير غانم، الذي سيُطرح اعتبارًا من يوم 30 يوليو المقبل.

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