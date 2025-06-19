كيت ميدلتون تُخطط لصيف 2025 بهدوء وتأمل: أول موسم راحة بعد معركة السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ بداية عام 2025، تعمل كيت ميدلتون، أميرة ويلز، على إعادة بناء حياتها تدريجيًا بعد معركة صعبة مع مرض السرطان استمرت قرابة عام، وشهدت خضوعها للعلاج الكيميائي الذي أعلنت عنه في النصف الأول من عام 2024.

ورغم ظهورها المتألق في عدد من المناسبات الرسمية مؤخرًا، إلا أن كيت تخطط لصيف هذا العام بتركيز كبير على استعادة عافيتها والاهتمام بأسرتها، حيث وضعت خطة دقيقة لموسمها الصيفي، تتوازن فيها الارتباطات الرسمية مع فترات التأمل والهدوء في نورفولك مع العائلة، بحسب ما أفادت مجلة People نقلًا عن مصادر مقربة من العائلة المالكة.

وأكدت المصادر أن كيت، البالغة من العمر 43 عامًا، قررت عدم الانخراط الكامل في المناسبات الرسمية هذا الصيف، بناءً على توصيات فريقها الطبي، لتجنّب أي انتكاسة صحية. كما أولت أهمية خاصة لقضاء وقت نوعي مع الأمير ويليام وأطفالهما الثلاثة: جورج، شارلوت، ولويس، تلبيةً لقيمة العائلة التي ازدادت أهمية في حياتها بعد تجربة المرض.

وقال مصدر ملكي: “لم تُمنح كيت خلال فترة علاجها الخصوصية الكافية كشخص يُعاني من السرطان، لذا كان الضغط كبيرًا. ومع انتهاء العلاج الكيميائي في سبتمبر الماضي، وورود أنباء عن تعافيها في يناير، يُمثّل صيف 2025 أول فترة راحة حقيقية لها”.

بدورها، قالت المتحدثة السابقة باسم الملكة إليزابيث، أيلسا أندرسون، إن كيت “تستمد قوّتها من الطبيعة هذا الصيف”، خصوصًا أنها تملك منازل في أجمل مناطق بريطانيا، مثل نورفولك وضيعة وندسور، ما يُمكّنها من تجديد نشاطها بعيدًا عن الأضواء.

وأوضحت أندرسون أن كيت “تستمع إلى جسدها، وتعود للحياة العامة تدريجيًا وبحكمة”.

نشاطات صيفية وتوازن بين العائلة والبروتوكول

مع اقتراب نهاية العام الدراسي لأطفال العائلة، تتجه الأنظار نحو عطلة صيفية هادئة لعائلة ويلز، قد تشمل وجهات مثل جزر سيلي أو منطقة الكاريبي، إضافة إلى الالتحاق بالعائلة المالكة في قلعة بالمورال في أسكتلندا، ضمن تقليد سنوي تتبعه كيت منذ سنوات.

ومع ذلك، لا تزال هناك محطات بارزة في جدول كيت، أبرزها حضورها المتوقع في بطولة ويمبلدون للتنس، ولقاء محتمل يجمعها مع الأمير ويليام والملك تشارلز لاستضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في قلعة وندسور خلال يوليو المقبل.

من المشاركة المحدودة إلى الحضور القوي

وشهدت مشاركة كيت هذا العام في احتفالات Trooping the Colour تحولاً واضحًا عن العام الماضي، حيث ظهرت بكامل قوتها وأناقتها، مقارنةً بمشاركتها المحدودة في نسخة 2024 بسبب خضوعها للعلاج.

وقد وقفت هذا العام إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا في ساحة العرض، وأدت دورها كعقيد فخري في الحرس الأيرلندي، ما دفع كاتبة السيرة الملكية سالي بيديل سميث للتعليق: “لقد ظهرت عليها الثقة المطلقة، وبدت كشخص استأنف بحماس واجباته العامة.”

بهذا، تُعد كيت ميدلتون رمزًا للمرونة والتوازن، حيث تواجه مرحلة التعافي بنضج ووعي، وتُعيد ترتيب أولوياتها بهدوء، في رحلة جديدة نحو الشفاء الكامل والعودة التدريجية إلى حياة عامة أكثر توازنًا.