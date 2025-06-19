شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يستأنف تصوير فيلم الحارس الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف النجم هانى سلامة تصوير مشاهد فيلمه الجديد الحارس الشهر المقبل في القاهرة، وذلك بعد فترة من التوقف من أجل تجهيز أماكن التصوير، لاسيما وأن أسرة الفيلم صورت المشاهد الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت والتي تعد جزءا كبيرا من الأحداث، بمشاركة عدد من الأبطال أبرزهم هانى سلامة ومرام علي وأحمد الرافعى وآخرين.

فيلم "الحارس" من بطولة هانى سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، وأحمد الرافعى، ومحمود ياسين جونيور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامى، ويعود هانى سلامة بهذا الفيلم إلى السينما بد غياب 14 عاماً عن السينما حيث حاول سلامة خلال سنوات الغياب، العودة إلى السينما وتعاقد على أكثر من فيلم، لكن الأمور لم تكتمل.

فيلم "واحد صحيح" آخر أفلام هانى سلامة، وشارك في بطولته رانيا يوسف، كندة علوش، عمرو يوسف، بسمة، ياسمين رئيس، رجاء الجداوى، زكى فطين عبد الوهاب، حنان سليمان، مى فخرى، ياسمين كساب، أحلام الجريتلى، عمرو صالح، فراس سعيد وضيف الشرف محمود حميدة والفيلم كتبه تامر حبيب وإخرجه هادى الباجورى. يذكر أن آخر أعمال هانى سلامة، مسلسل "ملف سرى" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2022 وشارك فى بطولته ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب،