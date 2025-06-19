ميرنا وليد - بيروت - وجهت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي رسالة للفتيات المقبلات على الزواج، وذلك عبر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نارين في مقطع الفيديو وهي تقدم نصائح للفتيات قائلة: "قبل ما يجي عرسي قلت لأمي بدي أرقص، بدي أنبسط وأكون أنا، لأن إذا العروس رقصت كتير يعني خفيفة وقاتله حالها؟ خلص! أنا كعروس إذا ما انبسطت مين بده ينبسط؟ لازم الفرحة تبلش منك أرقصي وتسلي".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأكدوا علة كلامهما مشيرين إلى أنه من حق العروس أن تفعل ما تريد بعفوية بحفل زفافها.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تجربتها.. نارين بيوتي تقدم نصيحة للفتيات المقبلات على الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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