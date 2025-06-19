نانسي عجرم تثير حماس الجمهور لجديدها بطريقة مبتكرة

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها لعمل جديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، بطريقة لافتة، على أنغام أغنيتها "ورانا إيه" التي طرحتها في أيار/مايو الماضي.



وشاركت نانسي متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو ظهرت فيه مع مجموعة من الأشخاص وهم يرقصون على أنغام أغنية "ورانا ايه".

وأرفقت نانسي الفيديو بتعليق كتبت فيه: " أخبرتكم أنني لم أنتهِ بعد.. أراكم غدًا". كما ردت نانسي على إحدى التعليقات من متابعيها قائلة: "انتو رح تكونوا بقلب التفاصيل وسوا رح نعيش تجربة مع هالالبوم ما صارت من قبل. بس كل شي بوقته حلو".

ما أثار تفاعل كبير بين المتابعين الذين أعربوا عن حماسهم الكبير لسماع جديدها، بينما أشار آخرون إلى أنها تحضر لفيديو كليب لأغنية "ورانا إيه".