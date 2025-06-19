أحلام تحتفل بذكرى زواجها من مبارك الهاجري برومانسية

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام، بذكرى زواجها من رجل الأعمال وبطل سباقات السيارات القطري مبارك الهاجري.

وشاركت أحلام متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة رومانسية تجمعها بزوجها، بهذه المناسبة السعيدة.

وظهر مبارك بالصورة وهو يحتضنها برومانسية لافتة، وتعليق على الصورة بتاريخ: " الأربعاء 18 يونيو/حزيران"

كما ارفقت أحلام الصورة بتعليق كتبت فيه: "لو يرجع بي الزمان من 23 سنة لرجعت اخترتك".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، وهنأوا الثنائي بذكرى زواجهما، كما علقوا عليها متمنين للثنائي دوام الحب والسعادة في حياتهما.

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