ميرنا وليد - بيروت - مرّ الأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون بعام مليء بالتحديات في 2024، أبرزها إعلان كيت عن إتمامها العلاج الكيميائي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان.
ومع غيابها عن سباق "رويال أسكوت" أمس في 18 حزيران/يونيو، أكدت مصادر ملكية أنها باتت أكثر وعيًا الى صحتها وتخطط لمستقبل أكثر استقرارًا.
وكشف صديق مقرب لمجلة People أن تغييرات جذرية تجري خلف الكواليس، من ضمنها تشكيل فريق استشاري موثوق استعدادًا لمرحلة جديدة من حياتهما الملكية ليلعبا دورهما المستقبلي كملك وملكة. وأشار المصدر إلى أن كيت تأثرت بشدة بفقدان الخصوصية خلال رحلتها مع المرض، لكن مكانتها داخل العائلة المالكة ازدادت قوة.
وأثنت كاتبتا السيرة الملكية، كاثرين ماير وسالي بيديل سميث، على كيت، ووصفتا ظهورها في عرض "Trooping the Colour" بأنه رسالة قوية تؤكد عودتها بثقة إلى مهامها العامة.
رغم بعض الغيابات، تبدو كيت مصمّمة على المضي قدمًا إلى جانب ويليام نحو مرحلة جديدة في حياتهما الملكية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد معركتها مع السرطان... الأمير ويليام وكيت ميدلتون يستعدّان لمرحلة ملكية حاسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.