إبنة ماجد المصري تدخل القفص الذهبي وفستانها من تصميم زوجة والدها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في ليلة مميزة جمعت بين الأجواء العائلية واللمسات الرومانسية، احتفلت ماهيتاب، ابنة الممثل المصري ماجد المصري، بزفافها إلى الشاب أحمد حسين نصار، وسط حضور اقتصر على الأقارب والأصدقاء المقربين، وعدد من نجوم الفن والشخصيات العامة.



وشهد الحفل لحظات مؤثرة، كان أبرزها عندما سلّم ماجد المصري ابنته لعريسها، وسط أجواء دافئة ومليئة بالمشاعر، تعكس عمق الروابط العائلية وخصوصية المناسبة. أما فستان العروس فهو من تصميم زوجة ماجد المصري رانيا أبو النصر تميّز بقصته وطرحته الطويلة.

وتُعد هذه الزيجة الثانية لماهيتاب، حيث ارتبطت سابقًا بزواج انتهى بالطلاق، لتبدأ اليوم فصلًا جديدًا من حياتها إلى جانب أحمد نصار.