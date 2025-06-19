بسمة بوسيل تطمئن القلوب بعد وعكة ابنها… وتفجّر مفاجأة فنية قريبة

طمأنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جمهورها على الحالة الصحية لابنها “آدم”، نجل النجم تامر حسني، بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين مؤخراً. وأكدت أن آدم خرج من المستشفى وعاد إلى المنزل، حيث يتلقى العلاج والرعاية، موجهة الشكر لكل من تواصل وسأل وعبّر عن محبته. كما طلبت من محبيها الدعاء له بالشفاء التام.

وفي سياق منفصل، تتحضّر بسمة لإصدار “ميني ألبوم” جديد يجمع بين اللهجتين المصرية والمغربية، والمقرر طرحه في ٢٠ حزيران/يونيو الجاري، في خطوة تعكس عودتها القوية إلى الساحة الغنائية، بعد سلسلة من الإصدارات المنفردة خلال الفترة الماضية.