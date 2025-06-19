شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. رحلة حسن حسني من المسرح العسكري إلى تميمة حظ السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس 18 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن حسني مواليد 1931، أحد أبرز نجوم السينما والدراما المصرية، الذي ترك إرثًا فنيًا يزيد عن 500 عمل بين مسرح وسينما وتليفزيون.

من القلعة إلى النجومية:

وُلد بحي القلعة، وتوفي والده مبكرًا، لتنقله عائلته إلى حي الحلمية الجديدة وتعلم في مدرسة الرضوانية، وانطلق مشواره الفني من المسرح العسكري في الستينيات، ثم انتقل إلى مسارح الحكيم والقومي والحديث،.

السينما: من "الكرنك" إلى "اللمبي":



ظهر أولًا بدور صغير في فيلم "الكرنك" (1975)، ثم برع في أدوار الشر بأفلام مثل "سواق الأتوبيس" و"البريء" (إخراج عاطف الطيب).تحول إلى نجم جماهيري في التسعينيات عبر أفلام مثل "بخيت وعديلة" و"ناصر 56" و"همام في أمستردام".

أصبح "تميمة حظ" للنجوم الشباب، حيث شارك مع محمد سعد في 12 عملًا أبرزها "اللمبي".مع هاني رمزي في 9 أعمال.مع أحمد حلمي وكريم عبد العزيز في 7 و4 أعمال على التوالي.

الدراما: من "أبنائي الأعزاء" إلى "المال والبنون":



اشتهر تلفزيونيًا بدوريه في "أبنائي الأعزاء.. شكرًا" (1979) و"المال والبنون".قدم أعمالًا درامية بارزة مثل "اللص الذي أحبه" و"أرابيسك" و"دموع صاحبة الجلالة".

رحيله وإرثه:

تُوفي في 30 مايو 2020 إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 89 عامًا، تاركًا خلفه مسيرة فنية استثنائية جعلته أحد أكثر الفنانين إنتاجًا في التاريخ المصري.