شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تشعل صيف بيروت بحفل غنائي أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة السورية أصالة نصري لإحياء حفل غنائي مميز في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك يوم السبت 16 أغسطس المقبل، وذلك بالتزامن مع إطلاق أحدث أعمالها الغنائية "كلام فارغ"، ضمن ألبومها المرتقب "ضريبة البعد".

ومن المنتظر أن تقدم أصالة خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها التي حققت نجاحاً واسعاً في الوطن العربي، منها: "يا مجنون"، "ولا تصدق"، "خانات الذكريات"، و"بنت أكابر"، إلى جانب عدد من الأغاني الجديدة.

وكشفت أصالة في فيديو سابق عن اختيار اسم ألبومها الجديد بناءً على تصويت جمهورها، حيث قالت: "بناءً على اختياركم، تم اعتماد اسم (ضريبة البعد) لألبومي المقبل".

ويضم الألبوم الجديد تنوعًا موسيقيًا لافتًا، ويتعاون فيه عدد من كبار الشعراء والملحنين، وتُطرح أغنياته تباعًا عبر المنصات الإلكترونية خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت أصالة قد أطلقت مؤخرًا أغنية "بعض الأحيان" من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، كما طرحت أيضًا أغنية "جنة الحب" من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، وألحان فايز السعيد.