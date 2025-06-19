شكرا لقرائتكم خبر عن آدم يحيى حفلاً غنائيًا ضمن أعياد بيروت يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب آدم حفلاً غنائيًا، ضمن حفلات أعياد بيروت، يوم 24 يوليو الشهر القادم ومن المقرر أن يقدم آدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

كما يحيى كل من النجم الإماراتى حسين الجسمى والنجم آدم حفلاً غنائيًا، فى ألمانيا يوم 21 يونيو الجارى ، حيث يقدم كل منهما باقة من أغانيهما التى اشتهرا بها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.



يحيى كل من المطرب آدم والنجمة إليسا حفلاً غنائيًا ضمن حفلات موسم صيف 2025 فى لبنان، يوم السبت الموافق 12 يوليو المقبل، ويقدم الثنائى باقة من أجمل أغنياتهم، وذلك ضمن الحفلات التي حييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

وكان طرح مؤخرا آدم أغنية "إنسان ثاني"، كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع ومكس وماستر جمال ياسين، وهي أغنية ذات طابع موسيقي مميز، وقد حققت نجاحًا كبيرًا بين محبي آدم، الذي يُعرف بصوته المميز وأدائه الفني المتنوع.

في سياق متصل، يستعد آدم لإحياء حفل غنائي مميز برفقة نجمة نجوى كرم فى تركيا وذلك يوم 26 يوليو الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من قِبل محبي كل من الفنان آدم والنجمة نجوى كرم.