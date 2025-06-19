شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Lilo & Stitch يحقق 860 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الـ Live Action الجديد Lilo & Stitch إلى 860 مليونا و 615 ألف دولار عالميا في شباك التذاكر منذ طرحه يوم 23 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و48 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 368 مليونا و615 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 492 مليونا دولار في شباك التذاكر العالمى.

تم تصوير فيلم الـ Live Action الجديد Lilo & Stitch في جزيرة أواهو، مع مشاهد مميزة على ساحل هونولولو، وقام ببطولة العمل مايا كيالوا وسيدني أليزابيث أجودون، إلى جانب كريس ساندرز الذى مثل صوت Stitch، مع مشاركة الأبطال الأصليين مثل تيا كارير وآمي هيل في أدوار جديدة.

وتعد قصة فيلم Lilo & Stitch هي إعادة تصور حية للفيلم الكرتوني الأصلي الصادر عام 2002، لكن مع بعض التغييرات في الأحداث والنهاية.