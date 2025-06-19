شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس جان: صناعة السينما ستنتهى بسبب السيناريوهات غير المكتملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج العالمى جيمس جان إن صناعة السينما في طريقها إلى الزوال بسبب إنتاج أفلام دون سيناريوهات مكتملة، حيث أوضح رئيس استوديوهات دي سي في مقابلة جديدة مع موقع رولينج ستون أن الاستوديو "ألغى فيلم" مؤخرًا لعدم تمكنه من الانتهاء من السيناريو.

وقال جان: "أعتقد أن سبب انهيار صناعة السينما ليس عدم رغبة الناس في مشاهدة الأفلام، وليس بسبب ازدياد جودة شاشات العرض، السبب الرئيسي هو أن الناس يصنعون أفلامًا دون سيناريو مكتمل".



وفي حديثه عن فيلمه الذي أُلغي مؤخرًا، أضاف جان قائلا: "الجميع أراد إنتاج الفيلم. كان الفيلم جاهزًا، لكن السيناريو لم يكن جاهزًا، ولا أستطع إنتاج فيلم ليس السيناريو جيدًا فيه".