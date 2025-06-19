ميرنا وليد - بيروت - لا يزال اسم اليوتيوبرين شيرين بيوتي وأسامة مروة يتصدر منصات التواصل الاجتماعي، بعد احتفالهما بزفافهما يوم السبت 14 حزيران 2025 في دبي، خلال حفل فخم حضره عدد من مشاهير السوشيال ميديا.
وفي الساعات الأخيرة، تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل مقطع فيديو طريفاً من حفل الزفاف، ظهرت فيه العروس شيرين وهي تمسك منديلاً، لتبدو مرتبكة بعد انتهائها من استخدامه. حاولت وضعه في جيب سترة العريس لكنها لم تنجح، ثم همست في أذنه قبل أن تقرر رمي المنديل أرضاً، على ما يبدو بناءً على اقتراح من أسامة>
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين بيوتي بورطة بسبب "منديل الزفاف".. وما فعلته حديث الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.