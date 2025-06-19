شيرين بيوتي بورطة بسبب "منديل الزفاف".. وما فعلته حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - لا يزال اسم اليوتيوبرين شيرين بيوتي وأسامة مروة يتصدر منصات التواصل الاجتماعي، بعد احتفالهما بزفافهما يوم السبت 14 حزيران 2025 في دبي، خلال حفل فخم حضره عدد من مشاهير السوشيال ميديا.



وفي الساعات الأخيرة، تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل مقطع فيديو طريفاً من حفل الزفاف، ظهرت فيه العروس شيرين وهي تمسك منديلاً، لتبدو مرتبكة بعد انتهائها من استخدامه. حاولت وضعه في جيب سترة العريس لكنها لم تنجح، ثم همست في أذنه قبل أن تقرر رمي المنديل أرضاً، على ما يبدو بناءً على اقتراح من أسامة>