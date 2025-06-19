كوني جريئة هذا الصيف ونسقي ألواناً متناقضة!

ميرنا وليد - بيروت - موضة هذا الصيف تعتمد على تضارب الألوان بين التدرجات الهادئة والنارية، لخلق إطلالات جريئة ولافتة.

الألوان الباردة مثل الأزرق، البنفسجي، والأخضر، تلتقي مع الأحمر، البرتقالي، والأصفر، في تنسيقات مبتكرة وحيوية.

أبرز التنسيقات:

الأزرق والبرتقالي: مزيج صيفي منعش يعكس الحيوية والتوازن. لوك مثالي للإطلالات اليومية أو المناسبات اللافتة.

البرتقالي والبنفسجي: ثنائي قوي يتكرر هذا الموسم، بإمكانك اعتماده في فساتين أو لوكات كاجوال.

الأحمر والأزرق: لوك جريء وجذّاب، يوازن بين الحيوية والهدوء.

البنفسجي والأصفر: تنسيق غير متوقع لكن أنيق، يمكن اعتماده عبر الإكسسوارات لخلق لمسة مميّزة