نور علي تستمتع بوقتها في مدن لبنان

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية نور علي مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها تقضيتها لعطلتها في لبنان، بعدة مدن جميلة.

وبدت نور وهي تسمتع بوقتها بشكل واضح، وقد نوعت بإطلالاتها الصيفية والأماكن التي زارتها. وقد شاركت "نور" في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "البطل" بشخصية "مريم"، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لها من كواليس العمل، ظهرت فيه إلى جانب الممثل السوري محمود نصر، الذي قدم شخصية "فرج الدشت"، وبدت في الفيديو منهارة من البكاء بسبب مشهد مقتل فرج ضمن أحداث المسلسل، وبدوره ظهر نصر وهو يواسي زميلته ويحتضنها بعد هذا المشهد المميز.

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