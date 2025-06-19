بسمة بوسيل تعلّق للمرة الأولى بعد خروج نجلها من المستشفى

في تعليقها الأول بعد خروج نجلها من المستشفى، حرصت الفنانة بسمة بوسيل على شكر متابعيها الذين سألوا عن ابنها آدم تامر حسني وتوجّهوا بالدعاء له بالشفاء، بعد تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة.

ونشرت بسمة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الشخصي في موقع "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها مع نجلها وجّهت من خلالها رسالة الى متابعيها قالت فيها: "شكراً لكل الناس اللي دعت وسألت على آدم، آسفة أنا مكنتش عارفة أردّ على كل الرسائل بحكم إنه كان محتاج اهتمام ورعاية دقيقة".

من ناحية أخرى، حرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر الى كل مَن تواصل معه للاطمئنان على نجله "آدم"، بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية نتيجة انفجار الزائدة الدودية، وأكد أن نجله خرج من العناية المركزة عقب العملية، ممتنّاً لكل مَن ساندهم خلال هذه الفترة الصعبة.

وقال تامر في منشور عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني الحمد لله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفّي حقكم وربّنا يتمّم الشفاء على خير".

وأضاف: "دايماً بقول على دعواتكم الكريمة لكم مثلها وأضعاف أضعافها شكراً يا أغلى الناس ربّنا يحفظكم ويحفظ ولادكم قادر يا كريم".

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