بسمة بوسيل توجه رسالة مؤثرة بعد إصابة نجلها بانفجار الزائدة

حرصت الفنانة بسمة بوسيل على توجيه رسالة لمن تمنوا الشفاء لنجلها آدم علد تعرضه لأزمة صحية بسبب انفجار الزائدة، واعتذرت عن عدم الرد على من تواصل معها بسبب انشغالها مع نجلها.

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية القصص القصيرة على «إنستجرام»: «شكرًا لكل الناس اللي دعت وسألت على آدم، آسفة إني مكنتش عارفة أرد على كل الرسائل بحكم أنه كان محتاج اهتمام ورعاية دقيقة».



حرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان على نجله «آدم»، بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية نتيجة انفجار الزائدة، وأكد أن نجله خرج من العناية المركزة عقب العملية، موجّهًا الشكر والدعاء لكل من ساندهم خلال هذه الأزمة الصحية.

وقال تامر حسني في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني.. الحمد لله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير».

وأضاف: «دايمًا بقول على دعواتكم الكريمة لكم مثلها وأضعاف أضعافها شكرًا يا أغلى الناس ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم قادر يا كريم».

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