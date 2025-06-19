إليسا تريند جوجل بعد انتصار القضاء الإماراتي لها

ظهر اسم الفنانة اللبنانية إليسا، ضمن تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتصار القضاء الإماراتي لها، وفسخ عقدها مع الشركة التي كانت تسيطر على قناتها عبر موقع يوتيوب.

كانت قد شاركت الفنانة إليسا مؤخرًا عبر خاصية أستوري على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، مؤكدة انتصار القضاء الإماراتي لها، وفسخ التعاقد بينها وبين الشؤكة التي كانت تستحوذ على قناتها على يوتيوب، كما أكدت أن هذا القرار يعد سابقة قضائية في العالم العربي في مجال حماية الحقوق الفنية والأدبية في العصر الرقمي.

بناء على هذا الحكم، فقد ألزم الحكم الشركة بتسليم كافة مفاتيح الوصول إلى المنصات الرقمية التي توزع عبرها الأغاني، وفصل نفسها عن قناة يوتيوب، الخاصة بالفنانة إليسا.

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