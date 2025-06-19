إخلاء سبيل بهاء سلطان بعد التحقيق معه بتهمة إصدار أغنية دون ترخيص

القاهرة - الخليج 365 أمر المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، بإخلاء سبيل المطرب بهاء سلطان من سرايا النيابة بعد التحقيق معه بتهمة إصدار عمل فنى بدون ترخيص من الجهة الإدارية. وحضر بهاء سلطان لمحكمة مصر الجديدة، للتحقيق معه بتهمة إصدار عمل فنى "أغنية " ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية، دون الحصول على ترخيص من المصنفات الفنية، لتأمر النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد خالد، بإخلاء سبيله على ذمة القضية. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

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