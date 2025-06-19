شيرين رضا تكشف لأول مرة عن أغنية ألفها شعبان عبدالرحيم لها

كشفت الفنانة شيرين رضا، بعض الأمور من حياتها الشخصية، وقصة الأغاني التي كُتبت من أجلها وتحب سماعها دائمًا، ومن بينها أغنية ألفها لها المطرب شعبان عبدالرحيم.

وقالت شيرين رضا خلال لقائها بـ«the apostrophe.s»، إنها تحب كل الأغاني التي كتبها عمرو دياب من أجلها، وكشفت أن الفنان شعبان عبد الرحيم كتب هو الأخر أغنية من أجلها.

وكشفت شيرين كلمات الأغنية، قائلةً: «شيرين جميلة خالص.. شيرين جميلة جدًا.. أروحلها الحسين.. تجيلي السيدة.. وإيييه».

وخلال اللقاء تحدثت شيرين رضا عن علاقتها بابنتها نور، وكونها ما زالت تنفق عليها، مضيفةً: «علمت بنتي تعتمد على نفسها وفيه فترة مكنتش بصرف عليها، لكن دلوقت أنا وأبوها لسه بنصرف عليها وطبيعي لو مش هصرف على بنتي هصرف على مين؟».

ومؤخرًا، حرصت نور عمرو دياب على دعم والدتها الفنانة شيرين رضا، من خلال حضورها العرض الخاص لفيلم والدتها «في عز الضهر»، بطولة مينا مسعود، إذ أُقيم العرض الخاص للفيلم الاثنين في إحدى السينمات الشهيرة.

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