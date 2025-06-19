شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة أوتوستراد تحيي حفلاً استثنائياً في ساقية الصاوي 17 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة أوتوستراد الأردنية لإحياء حفل غنائي استثنائي يوم الخميس 17 يوليو المقبل على مسرح ساقية الصاوي في الشيخ زايد، في حدث يُتوقع أن يحظى بإقبال جماهيري كبير، خاصة بعد النجاحات المتتالية التي حققتها الفرقة مؤخراً.

أوتوستراد هي فرقة غنائية أردنية مستقلة من عمان، الأردن. تشكلت في عام 2007.تتميز موسيقى أوتوستراد بمزيج فريد من الروك والريغي والموسيقى اللاتينية والفانك، مع كلمات تُكتب باللهجة الأردنية، مستلهمة من الحياة اليومية في الأردن، وتتناول موضوعات مثل الحب، النضال، التحديات المالية، وإيجاد الذات.

أصدرت 3 ألبومات: "أوتوستراد" (2008)، "أوتوستراد" (2011)، و"النيتروجين" (2013).قامت بجولات فنية في الشرق الأوسط وأوروبا، حيث قدمت حفلاً في لندن عام 2014 كأول ظهور لها خارج العالم العربي.