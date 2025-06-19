شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر إيهاب عبد العظيم: أنا من محبي فضل شاكر وأقدم معه تجربة غنائية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبناني فضل شاكر لتسجيل أغنيتين، بالتعاون مع الشاعر إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلى، حيث من المقرر أن يتم تسجيلهما خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب الشاعر إيهاب عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً: "فخور جدًا بالعمل مع صوت كبير مثل فضل شاكر، فأنا من محبي جميع أغنياته، وأتمنى أن تنال الأغنيتان إعجاب الجمهور عند طرحهما، خاصة أنهما تحملان طابعًا جديدًا ومختلفًا عن الأعمال السابقة."

الأغنيتان تمثلان تجربة غنائية مختلفة، ويتوقع أن تضيفا لونا جديدا إلى مسيرة فضل شاكر، الذي يعرف بصوته الإحساسي وأدائه المميز في الأغنية العاطفية.

يذكر أن آخر أعمال فضل شاكرأغنيته الجديدة " الحب وبس" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وكافة منصات الموسيقى الرقمية، وهي من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع حسام صعبي.