شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سماوي: مهرجان جرش فى موعده وشعلته لن تنطفئ وينطلق يوم 23 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير التنفيذى لمهرجان جرش، أيمن سماوى، أن المهرجان بنسخته التاسعة والثلاثين فى موعده لهذا العام وينطلق فى 23 من الشهر القادم، ويستمر حتى الثانى من شهر أغسطس المقبل، وهناك قدرة على التكيف مع أى تغيرات وحفل الافتتاح سيكون باللغة العربية الفصحى.

وأضاف سماوى خلال الجلسة الحوارية فى صالون أمانة عمان الثقافى الذى ينسقه ويديره محمد الزيود وتنظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية فى الأمانة، أن شعلة الأردن الثقافية التى يمثلها مهرجان جرش لن تنطفئ، وقدر الأردن أن يكون فى هذا الوسط الملتهب، وتعامل الأردن بحكمة كبيرة على امتداد 39 عاما مع كل الأحداث جعلت منه قادرا على الاستمرار فى كل أنشطته الثقافية، مؤكدا أمنياته للإقليم بالهدوء والأمن والاستقرار، خاصة للأشقاء فى فلسطين وغزة، وبذات الوقت السعى إلى المحافظة على استقرار الأردن وأمنه والاحتفال به وبجميع مناسباته.

وبيّن أن ما يميز مهرجان جرش هذا العام مشاركة أكثر من 37 دولة عربية وأوروبية فى فعالياته المختلفة بفرق مختلفة جاءت هذه المشاركات نتيجة تراكمات ثقافية وفنية للمهرجان عبر تاريخه الطويل منذ انطلاقه عام 1981، مشيرا إلى أهمية المهرجان والحراك الثقافى الوطنى فى الترويج السياحى للأردن، وعلى سبيل المثال وصل عدد مرتادى مهرجان جرش فى عام 2023 نحو 700 ألف شخص.



الجلسة الحوارية (1)



الجلسة الحوارية (2)



الجلسة الحوارية (3)



الجلسة الحوارية (4)

وأشار إلى أن مسارح جرش جميعها ستكون حافلة بالفعاليات ومركز الحسين الثقافى فى أمانة عمان والمركز الثقافى الملكى ومؤسسة شومان وكافة المؤسسات الشريكة على امتداد الأردن، لافتا إلى أن تفاصيل برنامج المهرجان جاهزة بشكل كامل ويتضمن فعاليات جديدة ومشاركات أكثر من 140 شاعرا عربيا وأردنيا، ومشاركة فنانين عرب كبار ومثقفين أردنيين وعرب، كما يتضمن برنامج المهرجان المؤتمر الفلسفى الثانى وسمبوزيوم للخط العربى بمشاركة إقليمية وعربية عالية المستوى وتعاون مع اتحاد الكتاب ورابطة الكتاب، إضافة إلى التعاون مع بلدية جرش.

ولفت سماوى إلى أن يميز المهرجان أيضا لهذا العام البعد الشبابى وقد خصص لهذه الغاية مسرح "أرتيمس" والمسرح الشمالى للفعاليات الشبابية التى تشارك فيه 10 جامعات أردنية لتقديم الفلكور الأردنى بنماذج الطلبة.

ونوه إلى أن المسرح الشمالى يستضيف العديد من الفرق المستقلة والمطربين الأردنيين الشباب الذين لهم عدد كبير من المتابعين على السوشال ميديا، إضافة إلى مشاركة فرقة "هارموني" المصرية وهى فرقة قدمت أغنية بمناسبة عيد استقلال الأردن، كما يشارك فى المهرجان مشروع بشائر وعبق اللون الذى يهتم بفئة فاقدى البصر وأجنحة لزها والنزلاء وغيرها.

وحول الأمور التنظيمية أكد سماوى أنه هناك فكرة لإلغاء "الباجات" مع حضور إعلامى محلى وعربى واسع، مشيرا إلى أن دور الإعلام مهم فى نقل صورة الأردن من خلال مهرجان جرش.

وحول الظروف المحيطة بالإقليم قال سماوي: "لا أحد يزايد على الأردن بحب غزة وأهلها، ومهرجان العام الماضى كان ريعه لصالح أهل غزة، لأنه كان مهرجانا تضامنيا مع غزة".

وردا على استفسارات الحضور حول عقد المؤتمرات الصحفية مع الفنانين العرب أكد أنه سيكون هناك مؤتمرات صحفية للفنانين العرب لأنها تخدم ترويج الأردن اقليميا ودوليا.