شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد أحمد مكي.. تعرف على أبرز إفيهاته التي دخلت قلوب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الخميس النجم أحمد مكي، أحد أبرز نجوم الساحة الفنية، بعيد ميلاده. يُعرف أحمد مكي بتألقه في أدوار الكوميديا والأكشن، حيث يُجسد عدة شخصيات في العمل الواحد، سواء في السينما أو الدراما، ما جعله من الفنانين المميزين الذين حفروا بصمتهم في قلوب الجماهير.

بمناسبة عيد ميلاده، يرصد ”الخليج 365” أبرز الإفيهات الشهيرة التي تميز بها أحمد مكي عبر أعماله الفنية:

"يا ناس يا لوكال يا شعبيين"



من فيلم H دبور، والذي أصبح تعبيرًا شائعًا بين الشباب للتعبير عن التفكير السطحي أو العادات الخاطئة.

"ده هيبقى مرار طافح"



من مسلسل الكبير أوي، الذي شارك فيه نجوم مثل رحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

"كبر ال جي وروق ال دي"



من فيلم مرجان أحمد مرجان، بمشاركة النجم عادل إمام، ميرفت أمين، وشريف سلامة، وتأليف يوسف معاطي، وإخراج علي إدريس.

"جزرة وقطمها جحش، جالوس الطين، كعروب"



من مسلسل الكبير أوي، حيث أصبحت هذه العبارات متداولة بين الجمهور وأضحى بعضها يستخدم في مواقف كوميدية مختلفة.

"بحبكوا كلكم"

وتعود هذه الجملة لشخصية سومة العاشق التي قدمها الفنان أحمد مكي، في فيلم طير أنت وتعتمد الشخصية على إبراز الرومانسية بشكل.

"يا عم أنت فاكرنى جدو أول ما أنزل هجبلك الجون"



من فيلم "لا تراجع ولا استسلام"، وتستخدم حاليا عند بدء العمل أو الدراسة وفشل الفرد فى تحقيق هدفه مباشرة.

إفيهات أحمد مكى فى شخصية حزلقوم مسلسل الكبير أوى

- يا صلاة العيد، مبراحه اعم مبوراحه أنت أصلا كبير ملكش عازه.

أشهر إفيهات أحمد مكى فى شخصية حزلقوم مسلسل الكبير أوى قدمها داخل أحداث.

" بهيج طييير أنت "



ومن ساعتها بقي أشهر إفيهات لفيلم" طير أنت" فى شارع المصرى، واحد من أهم الأفلام إللي أنتجتها العربية للسينما في السنين الأخيرة ، وحقق نجاح جماهيري غير مسبوق في مصر والدول العربية.

"كبر دى وخد دى"

هي واحد من أشهر إفيهات مازالت موجود فى وجدان جمهور حتى الأن من مشهد فيلم مرجان أحمد مرجان للفنان عادل إمام.

يبقى أحمد مكي واحدًا من ألمع نجوم الفن الذين جمعوا بين الموهبة والكاريزما، ويواصل إسعاد جمهوره بإبداعه المتجدد