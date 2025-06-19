شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف بطلا لموسم صيد الغزلان وأحمد المرسى مخرجا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع النجم عمرو يوسف عقد بطولة فيلم موسم صيد الغزلان والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد مراد، وهى رواية تدور أحداثها في المستقبل وعالم الخيال العلمي، وهي المرة الأولى التي يخوض فيها يوسف هذه النوعية من الأفلام.

ومن المقرر أن يقود عملية الإخراج أحمد المرسي، في أولى تجاربة الإخراجية بعد مسيرة طويلة كمدير تصوير.

وفي تصريحات للنجم عمرو يوسف، عبر فيها عن سعادته بالعمل مع الكاتب والسيناريست أحمد مراد، خصوصا أنها المرة الأولى التي يعملان فيها معا، وكونها التجربة الأولى لصديقه مدير التصوير أحمد المرسي، وأشار يوسف إلى أنه تحمس جدا للعمل لكونها المرة الأولى التى يقتحم فيها عالم الخيال العلمي، وهو يتمنى أن تخرج التجربة بشكل مختلف وجديد على السينما المصرية.

ويصور حاليا النجم عمرو يوسف فيلمه الجديد السلم والتعبان 2 تحت عنوان لعب عيال، من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسنى، حيث انتهى عمرو يوسف من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل، وذلك تمهيداً لعرضه فى موسم صيف 2025، حيث تشارك الفنانة أسماء جلال فى بطولة العمل.

وفي سياق متصل أكد عمرو يوسف خلال تصريحات له أن فيلم السلم والتعبان 2 ليس جزءًا ثانيًا للفيلم الذي تم تقديمه بنفس الاسم منذ سنوات كثيرة لكنه فقط ينتمي لسلسة أفلام تتشابه فقط في الاسم.

الفيلم من إخراج طارق العريان وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الإنسانية، ومن تأليف أحمد حسني، ويشارك في بطولته أيضا كل من: أسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم ويعد هو التعاون الرابع بين يوسف والعريان بعد ثلاثية أولاد رزق.

فيما انتهى عمرو يوسف مؤخرا من تصوير فيلم درويش وينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي، ويجسد يوسف من خلاله دور نصاب يتحول لبطل شعبي بالصدفة.